ترامب يخفف الرسوم على فيتنام: هدنة تجارية قبل تصعيد محتمل

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وأوضح ، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه تم الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 20% فقط على السلع الفيتنامية، عوضًا عن نسبة الـ46% التي كانت مقررة، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات التي تمر عبر فيتنام من دول ثالثة. في المقابل، ستسمح هانوي بدخول الصادرات الأميركية – خاصة السيارات – من دون رسوم.وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الفيتنامية أن البلدين توصلا إلى إطار عمل تجاري مشترك، دون أن تحدد نسب الرسوم الجمركية المتفق عليها، لكنها شددت على الالتزام بتقديم امتيازات للمنتجات الأميركية، خصوصًا ذات القيمة المرتفعة.يأتي الاتفاق بعد إخفاق حتى الآن في تحقيق تقدم كبير مع شركاء تجاريين آخرين مثل والصين والمملكة المتحدة، وسط محاولات متواصلة لعقد صفقات تجارية ثنائية قبل حلول 9 يوليو، موعد رفع الرسوم المحتمل على مجموعة واسعة من الواردات.