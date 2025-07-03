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إقتصاد

ترامب يخفف الرسوم على فيتنام: هدنة تجارية قبل تصعيد محتمل

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:15
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قبل أيام من المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مفاجئ مع فيتنام، ينص على فرض رسوم أقل من المتوقعة على الصادرات الفيتنامية، في خطوة تسعى إلى تهدئة التوترات التجارية مع عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.
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وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه تم الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 20% فقط على السلع الفيتنامية، عوضًا عن نسبة الـ46% التي كانت مقررة، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات التي تمر عبر فيتنام من دول ثالثة. في المقابل، ستسمح هانوي بدخول الصادرات الأميركية – خاصة السيارات – من دون رسوم.

وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الفيتنامية أن البلدين توصلا إلى إطار عمل تجاري مشترك، دون أن تحدد نسب الرسوم الجمركية المتفق عليها، لكنها شددت على الالتزام بتقديم امتيازات للمنتجات الأميركية، خصوصًا ذات القيمة المرتفعة.

يأتي الاتفاق بعد إخفاق إدارة ترامب حتى الآن في تحقيق تقدم كبير مع شركاء تجاريين آخرين مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة، وسط محاولات متواصلة لعقد صفقات تجارية ثنائية قبل حلول 9 يوليو، موعد رفع الرسوم المحتمل على مجموعة واسعة من الواردات.
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