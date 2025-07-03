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عربي-دولي
كيف تعطّل إسرائيل بيع الخبز في إيران حتّى الآن؟
Lebanon 24
03-07-2025
|
06:30
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لا يزال نظام توزيع الخبز المدعوم في
إيران
يرزح تحت وطأة الشلل بعد أسبوعين على سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت البنية المالية للبلاد، في أزمة طالت قوت الناس اليومي وفاقمت الضغوط على المواطنين والسلطات، حسب موقع "إيران واير".
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فمنذ اختراق بنك "ملت" وتوسّع الهجمات إلى مؤسسات مالية أخرى، تعطّل
النظام الوطني
للدفع الإلكتروني "نانينو"، المرتبط ببنك "سباه"، وهو الجهة التي تدير سلسلة التوريد الكاملة للقمح والدقيق في البلاد.
ورغم أن أجهزة "نانينو" لا تزال تعمل من حيث الشكل، إلا أن الخبازين عاجزون عن سحب أرباحهم أو سداد فواتير الدقيق، وفق ما أكده
محمد جواد
كرامي،
رئيس مجموعة
عمل الدقيق والخبز في غرفة النقابات
الإيرانية
.
"بعض الخبازين لا يملكون المال حتى لشراء الدقيق، رغم أنهم يبيعون الخبز"، قال كرامي، مشددًا على أن المخابز عالقة في حلقة معطلة.
الهيكل المركزي للنظام يمنعهم من استخدام وسائل دفع بديلة، وإلا يخاطرون بفقدان حصصهم من الدقيق. هذا ما دفع السلطات إلى إعادة فرض قيود على بيع الخبز المدعوم، كتلك التي طُبقت خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب خفض الحصص الحكومية للمخابز.
كما أدت الأزمة إلى تجميد الزيادة المقررة في أسعار الخبز، التي كانت ستُنفذ هذا العام، لكنها لا تزال غير مفعّلة في أجهزة "نانينو"، مما خلق تفاوتًا في الأسعار بين المخابز ومزيدًا من الفوضى.
كرامي وصف الموقف بأنه "اختبار قاسٍ" للنظام
الإيراني
، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة في بنية الدفع ومعالجة تبعات الهجمات السيبرانية التي بدأت تضرب الأمن الغذائي. (iran wire)
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