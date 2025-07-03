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امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.. موجة عنيفة من حرائق الغابات تجتاح تركيا (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:21
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تواجه تركيا لليوم الرابع على التوالي موجة حرائق صيفية واسعة، اندلعت في غابات مناطق بحر إيجه شمال غرب البلاد، شملت مدن آيدن، وإزمير، وكوتاهيا، وسط جهود مكثفة لإخمادها براً وجواً.

وأعلنت هيئة إدارة الطوارئ التركية عن إجلاء أكثر من 42 ألف شخص من محافظة إزمير، بعد أن امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.
 
 
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وفي السياق، أكد وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي في مؤتمر صحافي أن الوضع في منطقة إزمير شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، رغم استمرار التحديات.

وأوضح يوماقلي أن ستة حرائق لا تزال مشتعلة في أنحاء البلاد، تغذيها الرياح القوية، مشيراً إلى أن منطقتي هاتاي وأنطاكيا في الجنوب تشكلان أبرز بؤر القلق حالياً لفرق الإطفاء.

وكشف الوزير أن تركيا شهدت اندلاع 342 حريقاً في الغابات منذ يوم الجمعة الماضي، محذراً من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الرياح القوية وغير المستقرة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 30 درجة مئوية.

وتوقع يوماقلي أن تزداد حدة الرياح في أجزاء واسعة من مناطق بحر مرمرة وبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، مما يعقّد جهود السيطرة على الحرائق، داعياً المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب إشعال النار أو رمي السجائر في المناطق العشبية.

يُذكر أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة موجات حرائق متكررة بسبب التغيرات المناخية، التي جعلت فصول الصيف أكثر حرارة وجفافاً، ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق واتساع رقعتها. (العربية)
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