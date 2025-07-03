امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.. موجة عنيفة من حرائق الغابات تجتاح تركيا (فيديو)

📹مديرية الغابات التركية: السيطرة على حرائق كوتاهيا وبورصة.. واستمرار جهود الإطفاء في إزمير رغم الرياح العاتية
🔊أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة.
في المقابل، لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في… pic.twitter.com/20KukAJwPg
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 3, 2025
📹مديرية الغابات التركية: السيطرة على حرائق كوتاهيا وبورصة.. واستمرار جهود الإطفاء في إزمير رغم الرياح العاتية
🔊أفادت المديرية العامة للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة.
في المقابل، لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في… pic.twitter.com/20KukAJwPg