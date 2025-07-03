امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.. موجة عنيفة من حرائق الغابات تجتاح تركيا (فيديو)

تواجه لليوم الرابع على التوالي موجة حرائق صيفية واسعة، اندلعت في غابات مناطق بحر إيجه البلاد، شملت مدن آيدن، وإزمير، وكوتاهيا، وسط جهود مكثفة لإخمادها براً وجواً.



وأعلنت عن إجلاء أكثر من 42 ألف شخص من محافظة إزمير، بعد أن امتدت النيران إلى مناطق سكنية وصناعية.

📹مديرية الغابات التركية: السيطرة على حرائق كوتاهيا وبورصة.. واستمرار جهود الإطفاء في إزمير رغم الرياح العاتية



🔊أفادت للغابات في تركيا، بالسيطرة على الحرائق في ولايتي كوتاهيا وبورصة.



في المقابل، لا تزال أعمال إطفاء الحرائق متواصلة في ولاية إزمير، بما في ذلك في… pic.twitter.com/20KukAJwPg — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 3, 2025 Advertisement

وفي السياق، أكد والغابات إبراهيم يوماقلي في مؤتمر صحافي أن الوضع في منطقة إزمير شهد تحسناً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، رغم استمرار التحديات.وأوضح يوماقلي أن ستة حرائق لا تزال مشتعلة في أنحاء البلاد، تغذيها الرياح القوية، مشيراً إلى أن منطقتي هاتاي وأنطاكيا في الجنوب تشكلان أبرز بؤر القلق حالياً لفرق الإطفاء.وكشف الوزير أن تركيا شهدت اندلاع 342 حريقاً في الغابات منذ يوم الجمعة الماضي، محذراً من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الرياح القوية وغير المستقرة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز 30 درجة مئوية.وتوقع يوماقلي أن تزداد حدة الرياح في أجزاء واسعة من مناطق وبحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، مما يعقّد جهود السيطرة على الحرائق، داعياً المواطنين إلى التحلي بالوعي وتجنب إشعال النار أو رمي السجائر في المناطق العشبية.يُذكر أن تركيا شهدت في السنوات الأخيرة موجات حرائق متكررة بسبب التغيرات المناخية، التي جعلت فصول الصيف أكثر حرارة وجفافاً، ما يزيد من مخاطر اندلاع الحرائق واتساع رقعتها. (العربية)