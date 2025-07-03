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عربي-دولي

رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال مشروع سد النهضة ويدعو للاحتفال الجماعي

Lebanon 24
03-07-2025 | 06:56
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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد اليوم الخميس "إنجاز العمل" في مشروع  سد النهضة على نهر النيل، وهو المشروع الذي أثار توترات مع دول الجوار خصوصا مصر.
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وقال أحمد أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".

وبدأت إثيوبيا في شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليار دولار والواقع في شمال غرب البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان.

وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1,8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة.

وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي.

واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.

وأوضح أبيي أحمد أنه سيتم تدشين السد في سبتمبر ودعا "كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب حوض النيل للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية"، بحسب فرانس برس. 
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