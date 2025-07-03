رئيس وزراء إثيوبيا يعلن اكتمال مشروع سد النهضة ويدعو للاحتفال الجماعي

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الإثيوبي اليوم الخميس "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وهو المشروع الذي أثار توترات مع دول الجوار خصوصا مصر.أمام إن "العمل بات الآن منجزا ونحن نستعد لتدشينه رسميا"، مضيفا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة".وبدأت إثيوبيا في شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليار دولار والواقع في البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع .وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1,8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة.وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي.واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.وأوضح أحمد أنه سيتم تدشين السد في سبتمبر ودعا "كل الحكومات وشعبي مصر والسودان وكل شعوب للانضمام إلينا للاحتفال بهذه المحطة التاريخية"، بحسب فرانس برس.