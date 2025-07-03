بالفيديو: تمثال "الشهداء" في حلب يتعرّض لأضرار أثناء نقله… غضب شعبي وتبرير رسمي

من المسؤول عن تخريب رموز حلب؟
ساحة سعد الله الجابري، إحدى ساحات حلب الأثرية، والتي يعود تاريخها إلى عام ١٩٤٧، وتحمل اسم أحد الزعماء الوطنيين لسورية، وفيها نصب تذكاري للشهداء من عمل النحات الحلبي عبدالرحمن موقت، وأنجز عام ١٩٨٥، وقد تعرض هذا النُّصب للتخريب بزعم محاولة نقله من… pic.twitter.com/BmCA2yIrcf
— أحمد رمضان Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) July 2, 2025
من المسؤول عن تخريب رموز حلب؟
ساحة سعد الله الجابري، إحدى ساحات حلب الأثرية، والتي يعود تاريخها إلى عام ١٩٤٧، وتحمل اسم أحد الزعماء الوطنيين لسورية، وفيها نصب تذكاري للشهداء من عمل النحات الحلبي عبدالرحمن موقت، وأنجز عام ١٩٨٥، وقد تعرض هذا النُّصب للتخريب بزعم محاولة نقله من… pic.twitter.com/BmCA2yIrcf