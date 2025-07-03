بالفيديو: تمثال "الشهداء" في حلب يتعرّض لأضرار أثناء نقله… غضب شعبي وتبرير رسمي

من المسؤول عن تخريب رموز حلب؟



ساحة سعد الله الجابري، إحدى ساحات حلب الأثرية، والتي يعود تاريخها إلى عام ١٩٤٧، وتحمل اسم أحد الزعماء الوطنيين لسورية، وفيها نصب تذكاري للشهداء من عمل النحات الحلبي موقت، وأنجز عام ١٩٨٥، وقد تعرض هذا النُّصب للتخريب بزعم محاولة نقله من… pic.twitter.com/BmCA2yIrcf — Ahmed Ramadan (@AhmedRamadan_SY) July 2, 2025 Advertisement

تعرّض تمثال " " في ساحة الجابري وسط مدينة حلب لأضرار جسيمة مساء الأربعاء 2 ، خلال عملية نقله التي جرت بوسائل بدائية، ما أثار موجة غضب وانتقادات من سكان المدينة والمهتمين بالتراث والفن.ويُظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل لحظة سقوط جزء من هيكل التمثال أثناء رفعه برافعة وكابل معدني، دون اتخاذ احتياطات أمان واضحة. واعتبر ناشطون ومثقفون أن العملية اتسمت بالاستهتار ولم تراعِ القيمة الرمزية والمعمارية للنصب.من جانبها، أصدرت والمتاحف في حلب بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن التمثال نُقل لأغراض الترميم وإعادة التنظيم ضمن مشروع إعادة تأهيل ساحة سعد الله الجابري، مشيرة إلى أن التمثال كان يحجب رؤية الشاشة الإلكترونية التي جرى تركيبها مؤخرًا في الساحة.تمثال "الشهداء" الذي صمّمه النحات السوري عبد مؤقت عام 1985، صُنع من الحجر الأصفر الذي يُميّز المعمار الحلبي، ويخلّد ذكرى من قضوا دفاعًا عن الوطن. وكانت أولى مطالبات نقل التمثال قد أثارت جدلًا واسعًا في الماضي، بعد أن ظهرت تصاميم جديدة للساحة خالية من النصب.