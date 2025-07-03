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عربي-دولي

بالفيديو: تمثال "الشهداء" في حلب يتعرّض لأضرار أثناء نقله… غضب شعبي وتبرير رسمي

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:16
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تعرّض تمثال "الشهداء" في ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب لأضرار جسيمة مساء الأربعاء 2 تموز، خلال عملية نقله التي جرت بوسائل بدائية، ما أثار موجة غضب وانتقادات من سكان المدينة والمهتمين بالتراث والفن.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل لحظة سقوط جزء من هيكل التمثال أثناء رفعه برافعة وكابل معدني، دون اتخاذ احتياطات أمان واضحة. واعتبر ناشطون ومثقفون أن العملية اتسمت بالاستهتار ولم تراعِ القيمة الرمزية والمعمارية للنصب.

من جانبها، أصدرت مديرية الآثار والمتاحف في حلب بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن التمثال نُقل لأغراض الترميم وإعادة التنظيم ضمن مشروع إعادة تأهيل ساحة سعد الله الجابري، مشيرة إلى أن التمثال كان يحجب رؤية الشاشة الإلكترونية التي جرى تركيبها مؤخرًا في الساحة.
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تمثال "الشهداء" الذي صمّمه النحات السوري عبد الرحمن مؤقت عام 1985، صُنع من الحجر الأصفر الذي يُميّز المعمار الحلبي، ويخلّد ذكرى من قضوا دفاعًا عن الوطن. وكانت أولى مطالبات نقل التمثال قد أثارت جدلًا واسعًا في مارس الماضي، بعد أن ظهرت تصاميم جديدة للساحة خالية من النصب.
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