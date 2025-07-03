Advertisement

عربي-دولي

بسبب "الذباب المصري".. حالة من الرعب داخل إسرائيل ونداءات عاجلة (صور)

Lebanon 24
03-07-2025 | 07:31
A-
A+
Doc-P-1386194-638871504956562593.png
Doc-P-1386194-638871504956562593.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعيش مناطق عدة في إسرائيل حالة من الذعر بسبب ظاهرة غريبة وغير مسبوقة، تتمثل في غزو هائل لأسراب من "الذباب المصري"، ما أثار موجة من القلق الصحي والبيئي في أوساط السكان.
Advertisement

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم أن حي "أور يام" الفاخر في "أور عقيفا" بمحافظة حيفا، يشهد انتشارًا كثيفًا لهذا النوع من الذباب، في ظاهرة قالت إنها تحدث لأول مرة بهذا الشكل.

ووفق تقارير طبية وإعلامية، يخشى السكان من نقل الذباب لبكتيريا خطيرة قد تسبب التهابات في الجهازين الهضمي والتنفسي، فيما بدأ كثيرون بإغلاق النوافذ واستخدام أدوات التعقيم والرش الوقائي.

ووصف التقرير هذه الموجة بـ"الآفة المصرية"، مشيرًا إلى أن الذباب انتشر بسرعة إلى أحياء ومناطق أخرى، دون أن تتمكن السلطات حتى الآن من احتوائه أو تحديد مصدره بدقة.

وعلى الفور أتهم سكان الحي الراقي، الذين اشتروا منازل في الحي الفاخر، البلدية بالإهمال والتهديد بالتمرد على دفع ضريبة الأملاك.


وعن تفاصيل الحادث، قال التقرير إن حي أور يام في أور عقيفا، الحي الجديد في المدينة في الأيام الأخيرة، شهد غزو واسع النطاق للذباب المصري. كما دخل الذباب إلى المنازل مُضرًا بجودة الحياة.

ووفقًا للسكان، فإن هذه الذبابات من نوع "دروسوفيلا البحثية"، مما يُشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا.

وقالت الصحيفة إن هذا الذباب يأتي من مصادر ملوثة مثل مياه الصرف الصحي، والعفن، والمياه الراكدة، وعندما تستقر على الطعام والشراب والملابس والفراش، تنقل بكتيريا خطيرة مثل "الإشريكية القولونية" و "السالمونيلا" وغيرها، والنتيجة مشاكل مثل الإسهال، والقيء، وآلام البطن، وردود فعل هضمية حادة، بالإضافة إلى ردود فعل تنفسية مثل ضيق التنفس، وتهيج الحلق، وحكة الجلد، والطفح الجلدي، وغيرها.

وقال أحد سكان الحي: "الذباب ينتشر في كل مكان، في الخزائن، في الثلاجة، في الحمامات، في المراحيض، في جميع أنحاء المنزل، إنه أشبه بإحدى وباءات مصر في عهد النبي موسى، ويجب فحص الطعام 200 مرة قبل تناوله.. إنها كارثة ستائر المنزل أشبه بجرس رياح للموتى، لا شيء يُجدي نفعًا."

فيما قال ساكن أخر من سكان الحي الراقي: "الوضع لا يُطاق.. اشترينا منزلًا في حي فاخر، وليس في مستنقع، أحلم بالفعل باليوم الذي أستطيع فيه الجلوس في المطبخ دون أن يقفز عليّ الذباب. لا أستطيع العيش هكذا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
محافظ درعا للعربية: التوغلات الإسرائيلية تخلق حالة من الرعب بين الأهالي وتدمر الاقتصاد
lebanon 24
03/07/2025 17:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"
lebanon 24
03/07/2025 17:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
إخلاء عاجل لـ 160 منزلاً بسبب "سائل غامض"!
lebanon 24
03/07/2025 17:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نداء عاجل... بريطانيا بحاجة إلى مليون متبرع بالدم
lebanon 24
03/07/2025 17:18:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:03 | 2025-07-03
10:00 | 2025-07-03
09:53 | 2025-07-03
09:51 | 2025-07-03
09:00 | 2025-07-03
08:59 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24