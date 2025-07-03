رحلة الـ40 يومًا تنتهي في ساعات.. مصرع طيار تركي في أول يوم من مغامرته العالمية

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لقي طيار ، مصرعه، عندما سقطت طائرته الصغيرة في أول يوم لرحلة عالمية خطط لها طويلاً وانتهت بشكل سريع وحزين.وسقطت طائرة محمد ديميرجي (57 عاماً) أمس الأربعاء، في ، بعد وقت قصير من إقلاعها، لتعثر عليها فرق الإنقاذ الخميس وقد فارق قائدها الحياة.وانطلق ديميرجي من ولاية "إسكي شيهير" غرب البلاد، متجهاً نحو الشرق، في رحلة عالمية كانت تشمل 12 دولة وتستمر لمدة 40 يوماً.وتحقق السلطات لمعرفة سبب سقوط الطائرة المفاجئ في أول رحلة لها ضمن مسار طوله 28 ألف كيلومتر، وكان سيستغرق 160 ساعة طيران.ونشر ، ، مقطع فيديو من مكان سقوط الطائرة، وقال إن مرافقاً للطيار الراحل يدعى "هجران " لا يزال على قيد الحياة.وأثارت الحادثة ردود فعل حزينة وواسعة بعد تناقل الكثير من المدونين في ، تدوينات الطيار الراحل الأخيرة قبيل انطلاقه في رحلته العالمية. (ارم نيوز)