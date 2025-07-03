النار تلتهم جزيرة يونانية.. إجلاء مئات السياح والسكان هربًا من ألسنة اللهب

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وأعلن يانيس أندرولاكيس نائب محافظ لاسيثي، عبر محطة ميغا التلفزيونية أن "عمليات الإجلاء شملت الكثير من الفنادق ونُقل السياح بأمان إلى صالة رياضية مغلقة تابعة لبلدية ييرابترا على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت".



وأُجلي نحو 1500 شخص بحسب المحلية، في حين أشار تلفزيون "إي أر تي" العام إلى "إجلاء أكثر من ألف" شخص.



وأشار أندرولاكيس إلى أن عمليات الإجلاء هذه نُفذت كإجراء احترازي بسبب غياب الوسائل الجوية الضرورية لمكافحة الحريق ليل الأربعاء-الخميس. دفع حريق اندلع في أحراج واشتدت نيرانه بفعل الرياح العاتية، السلطات المحلية الخميس إلى إجلاء سكان وسياح في جنوب كريت .وأعلن يانيس أندرولاكيس نائب محافظ لاسيثي، عبر محطة ميغا التلفزيونية أن "عمليات الإجلاء شملت الكثير من الفنادق ونُقل السياح بأمان إلى صالة رياضية مغلقة تابعة لبلدية ييرابترا على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت".وأُجلي نحو 1500 شخص بحسب المحلية، في حين أشار تلفزيون "إي أر تي" العام إلى "إجلاء أكثر من ألف" شخص.وأشار أندرولاكيس إلى أن عمليات الإجلاء هذه نُفذت كإجراء احترازي بسبب غياب الوسائل الجوية الضرورية لمكافحة الحريق ليل الأربعاء-الخميس.

وقال: "في الوقت الحالي الحريق مندلع على 3 جبهات. وبسبب الرياح القوية انتشرت النيران بسرعة في أماكن عدة".



وأُرسلت تعزيزات من إلى الموقع لمساعدة عناصر الإطفاء المحليين الذين يواجهون صعوبات كثيرة بسبب شدة الرياح.



وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء فاسيليوس فاثراكو يانيس، خلال ، إن نحو 270 عنصر إطفاء بالإضافة إلى 10 مروحيات وطائرات مسيّرة، يشاركون في مكافحة النيران قرب مدينة ييرابترا.



ولفت إلى أن الحريق نشط على جبهات مختلفة والنيران تلتهم أحراجا ومحاصيل بسبب الرياح القوية التي وصلت سرعتها إلى 9 على مقياس بوفور. (سكاي نيوز)