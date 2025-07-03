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عربي-دولي
مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين
Lebanon 24
03-07-2025
|
10:55
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قال
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي
دونالد ترامب
، في وقت لاحق الخميس.
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ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن
بوتين
قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأميركي اليوم".
وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه
إدارة الرئيس الأميركي
وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة
كييف
في حربها ضد
روسيا
.
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