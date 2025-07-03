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عربي-دولي

مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين

Lebanon 24
03-07-2025 | 10:55
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في وقت لاحق الخميس.
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ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوتين قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأميركي اليوم".

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه إدارة الرئيس الأميركي وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.
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