مكالمة مرتقبة بين ترامب وبوتين

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قال إنه سيجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي ، في وقت لاحق الخميس.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن قوله: "سأتحدث مع الرئيس الأميركي اليوم".وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي قررت فيه وقف بعض شحنات الأسلحة المقررة لمساعدة في حربها ضد .