بينهم عشرات من منتظري المساعدات... مئات الشهداء والجرحى في غزة خلال 24 ساعة

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وقالت في غزة إن 118 فلسطينيا استشهدوا وأُصيب 581 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء المتواصلة على ، التي أكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض أو في الطرقات، في ظل صعوبات بالغة تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إليهم.ووفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان منذ السابع من تشرين الاول 2023 إلى أكثر من 57 شهيدا ونحو 135 الف مصاب، فيما بلغت أعداد الضحايا منذ 18 آذار 2025 فقط نحو 6600 شهيدا وما يزيد عن 23 الف إصابة.وفي تقريرها اليومي، أوضحت في غزة أنها نفذت 45 مهمة خلال 24 ساعة، تنوعت بين إطفاء حرائق، وإنقاذ عالقين، ونقل مصابين في مختلف محافظات القطاع.وأصيبت الصحفية إسلام الزعنون بطلق ناري في كتفها أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تأدية عملها الصحفي في مدينة غزة، في تكرار لاعتداءات ممنهجة ضد الطواقم الإعلامية.كما استشهد الطفل كريم البرش في ، إثر استهدافه بصاروخ من طائرة مسيرة بينما كان يحاول جلب الطحين من منزل عائلته.وفي دير البلح، أسفر استهداف مركبة من قبل طائرة مسيرة عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى.وفي الجنوب، شن طيران غارتين على وسط مدينة خانيونس، دون ورود تفاصيل دقيقة حتى اللحظة عن عدد الضحايا.وتتواصل عمليات الاستهداف، حيث هرعت طواقم الدفاع المدني في غزة مساء اليوم إلى موقع قصف جديد طال شقة سكنية في عمارة " " بشارع اليرموك وسط المدينة.