بيسكوف: كلما قلّ السلاح لأوكرانيا اقتربت النهاية

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أكد المتحدث باسم أنه كلما قل عدد الصواريخ التي تحصل عليها من الغرب، اقتربت العملية العسكرية الخاصة من نهايتهاوأضاف بيسكوف: "كلما قلّت الصواريخ الآتية من الخارج إلى ، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة".وفيما يخص الأنباء المتداولة حول تعليق إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، قال بيسكوف: "نراقب الوضع، يبدو أن الصناعة لا تملك ببساطة الوقت الكافي لإنتاج الصواريخ بالكميات المطلوبة، خاصة مع إرسال كميات كبيرة من الشحنات إلى كل من وأوكرانيا، وهي مستمرة. لذلك، هناك بعض المشاكل في هذا الصدد. نراقب الوضع عن كثب".وحول مواعيد الجولة الجديدة من المفاوضات بين وأوكرانيا أكد بيسكوف أن روسيا تنتظر مقترحات بشأن توقيت جولة المفاوضات الجديدة.وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تناقش علنا محتوى مسودة مذكرات التفاهم بشأن التسوية في أوكرانيا، وتابع قائلا: "لا نناقش علنا مذكرة التفاهم ومضمونها، والتي لم نناقشها حتى مع الجانب الأوكراني. نعتقد أن عبر لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعملية". (روسيا اليوم)