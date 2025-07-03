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بيسكوف: كلما قلّ السلاح لأوكرانيا اقتربت النهاية

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:20
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه كلما قل عدد الصواريخ التي تحصل عليها كييف من الغرب، اقتربت العملية العسكرية الخاصة من نهايتها
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وأضاف بيسكوف: "كلما قلّت الصواريخ الآتية من الخارج إلى أوكرانيا، اقتربت نهاية العملية العسكرية الخاصة".

وفيما يخص الأنباء المتداولة حول تعليق إرسال الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، قال بيسكوف: "نراقب الوضع، يبدو أن الصناعة لا تملك ببساطة الوقت الكافي لإنتاج الصواريخ بالكميات المطلوبة، خاصة مع إرسال كميات كبيرة من الشحنات إلى كل من إسرائيل وأوكرانيا، وهي مستمرة. لذلك، هناك بعض المشاكل في هذا الصدد. نراقب الوضع عن كثب". 

وحول مواعيد الجولة الجديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أكد بيسكوف أن روسيا تنتظر مقترحات بشأن توقيت جولة المفاوضات الجديدة.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لا تناقش علنا محتوى مسودة مذكرات التفاهم بشأن التسوية في أوكرانيا، وتابع قائلا: "لا نناقش علنا مذكرة التفاهم ومضمونها، والتي لم نناقشها حتى مع الجانب الأوكراني. نعتقد أن النقاش عبر وسائل الإعلام لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالعملية". (روسيا اليوم)
 
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