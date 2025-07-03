جرحى في عملية طعن في فنلندا

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أعلنت الشرطة الفنلندية عن إصابة عدد من الأشخاص في عملية طعن، قرب مركز للتسوّق في مدينة تامبير.وقالت الشرطة في بيان إنّ "الوضع لم يعدّ يُمثّل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية".وأكّدت أنها أوقفت المُشتبه به. (العربية)