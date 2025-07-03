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عربي-دولي

جرحى في عملية طعن في فنلندا

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:19
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أعلنت الشرطة الفنلندية عن إصابة عدد من الأشخاص في عملية طعن، قرب مركز للتسوّق في مدينة تامبير.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "الوضع لم يعدّ يُمثّل خطرا للأشخاص الآخرين. يتلقى الضحايا الإسعافات الأولية".
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وأكّدت أنها أوقفت المُشتبه به. (العربية)
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