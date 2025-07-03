الأسبوع المقبل... إليكم ما سيحدث بين إيران والولايات المتّحدة

كشف موقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّ " وإيران ستعقدان مباحثات نووية في العاصمة النرويجية أوسلو، الأسبوع المقبل"، وذلك لأول مرة منذ الحرب بين وتل أبيب، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.

Advertisement



وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس": "يخطط مبعوث للقاء في أوسلو الأسبوع المقبل، لاستئناف المحادثات النووية". (الامارات 24)