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عربي-دولي

الأسبوع المقبل... إليكم ما سيحدث بين إيران والولايات المتّحدة

Lebanon 24
03-07-2025 | 11:27
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كشف موقع "أكسيوس" الأميركيّ، إنّ "الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات نووية في العاصمة النرويجية أوسلو، الأسبوع المقبل"، وذلك لأول مرة منذ الحرب بين طهران وتل أبيب، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بقصف 3 منشآت نووية إيرانية.
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وبحسب ما ذكر موقع "أكسيوس": "يخطط مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف للقاء وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في أوسلو الأسبوع المقبل، لاستئناف المحادثات النووية". (الامارات 24)
 
 
 
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