دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب مستمر ومهم للعالم

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أكد رئيس المباشر الروسي كيريل دميترييف أن حوار والزعيم الأمريكي مستمر وله أهمية حيوية للسلام.وكتب دميترييف على منصة إكس: "حوار والرئيس مستمر وله أهمية حيوية للسلام. يمكن لروسيا والولايات المتحدة تحقيق الكثير".وأعلن المتحدث باسم في وقت سابق اليوم الخميس، أن ونظيره الأمريكي ترامب يجريان حاليا اتصالا هاتفيا. (روسيا اليوم)