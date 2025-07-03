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عربي-دولي

دميترييف: الحوار بين بوتين وترامب مستمر ومهم للعالم

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:11
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أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف أن حوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأمريكي دونالد ترامب مستمر وله أهمية حيوية للسلام.
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وكتب دميترييف على منصة إكس: "حوار الرئيس بوتين والرئيس ترامب مستمر وله أهمية حيوية للسلام. يمكن لروسيا والولايات المتحدة تحقيق الكثير".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان حاليا اتصالا هاتفيا. (روسيا اليوم)
 
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