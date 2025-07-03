إصابات في ألمانيا... سوريّ هاجم مسافرين في قطار

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أفادت وسائل إعلام ألمانية عن إصابة 4 أشخاص، إثر قيام رجل بمهاجمة مسافرين في قطار ركاب بواسطة فأس في مقاطعة .

وأفادت الشرطة بأن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.



وبحسب وكالة "focus"، قام الركاب بسحب فرامل الطوارئ وقام أحدهم بنزع سلاح المهاجم، وتم اعتقاله.

وأفاد موقع " " أن المهاجم سوريّ، وأصيب بجروحٍ خطيرة بعد قيام أحد الركاب بضربه. (روسيا اليوم)