Advertisement

عربي-دولي

إصابات في ألمانيا... سوريّ هاجم مسافرين في قطار

Lebanon 24
03-07-2025 | 12:19
A-
A+
Doc-P-1386316-638871674459257472.png
Doc-P-1386316-638871674459257472.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام ألمانية عن إصابة 4 أشخاص، إثر قيام رجل بمهاجمة مسافرين في قطار ركاب بواسطة فأس في مقاطعة بافاريا.
Advertisement

 
وأفادت الشرطة بأن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة.

وبحسب وكالة "focus"، قام الركاب بسحب فرامل الطوارئ وقام أحدهم بنزع سلاح المهاجم، وتم اعتقاله.
 
 
وأفاد موقع "بيلد" أن المهاجم سوريّ، وأصيب بجروحٍ خطيرة بعد قيام أحد الركاب بضربه. (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الألمانية: مجهول يهاجم ركاب قطار في ألمانيا بآلة حادّة ويصيب 4 أشخاص على الأقل
lebanon 24
04/07/2025 03:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: 12 جريحا بهجوم سكين في محطة قطارات هامبورغ في ألمانيا
lebanon 24
04/07/2025 03:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: اعتقال سوري بتهمة تعذيب وقتل معتقلين بسجن تابع لمخابرات النظام السوري السابق
lebanon 24
04/07/2025 03:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية السوري: نشكر السعودية وقطر على المنحة المقترحة لدعم رواتب العاملين بالدولة
lebanon 24
04/07/2025 03:08:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-07-03
17:57 | 2025-07-03
16:52 | 2025-07-03
16:51 | 2025-07-03
16:50 | 2025-07-03
16:24 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24