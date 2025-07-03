نتنياهو: أنا ملتزم بضمان عودة جميع رهائننا من دون استثناء

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تعهد رئيس وزراء العدو ، "إعادة جميع الرهائن في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لكيبوتس نير عوز الذي شهد خطف أكبر عدد من الاشخاص في هجوم السابع من تشرين الأول 2023، بحسب " ".وقال: "أنا ملتزم التزامًا عميقًا، أولًا وقبل كل شيء، بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. لا يزال هناك 20 على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا". (الوكالة الوطنية)