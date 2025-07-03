للمرّة الأولى منذ أكثر من قرن.. ماذا منحت العائلة المالكة لكيت ميدلتون؟

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في خطوة بارزة داخل ، حصلت الأميرة على صلاحية جديدة تُعد من أندر الامتيازات الملكية، وهي حقّ منح "التصريحات الملكية" للشركات، لتكون بذلك أول أميرة من تُمنح هذا الحقّ منذ أكثر من قرن.ويأتي هذا التطوّر بعد أن تولى الأمير وكيت لقبي أمير وأميرة ويلز عقب وفاة عام 2022، وصعود الملك إلى العرش.ومع تزايد مسؤولياتهما الرسمية، أصبح من حقهما منح التصريحات الملكية، وهي بمثابة وسام شرف يُمنح للشركات التي تقدم خدمات أو منتجات للعائلة المالكة. (ارم نيوز)