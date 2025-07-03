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عربي-دولي

للمرّة الأولى منذ أكثر من قرن.. ماذا منحت العائلة المالكة لكيت ميدلتون؟

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:02
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في خطوة بارزة داخل العائلة المالكة البريطانية، حصلت الأميرة كيت ميدلتون على صلاحية جديدة تُعد من أندر الامتيازات الملكية، وهي حقّ منح "التصريحات الملكية" للشركات، لتكون بذلك أول أميرة من ويلز تُمنح هذا الحقّ منذ أكثر من قرن.
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ويأتي هذا التطوّر بعد أن تولى الأمير ويليام وكيت لقبي أمير وأميرة ويلز عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية عام 2022، وصعود الملك تشارلز الثالث إلى العرش.

ومع تزايد مسؤولياتهما الرسمية، أصبح من حقهما منح التصريحات الملكية، وهي بمثابة وسام شرف يُمنح للشركات التي تقدم خدمات أو منتجات للعائلة المالكة. (ارم نيوز)
 
 
 
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