Advertisement

عربي-دولي

بن غفير يدعو إلى "احتلال" غزة.. ويُوجّه نداءً عاجلاً لسموتريتش

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1386373-638871744691271912.jpg
Doc-P-1386373-638871744691271912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعوته لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ووقف المساعدات الإغاثية، وتشجيع الهجرة.
Advertisement

وقال بن غفير لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، وهذا خطأ فادح، يجب ألا نتوقف للحظة واحدة".

وأضاف: "نحتاج لتحقيق نصر كامل، واحتلال قطاع غزة بأكمله، نحتاج إلى وقف المساعدات الإنسانية وتشجيع الهجرة، لا لصفقات لا تحقق سوى نتائج جزئية".

وفي تصريحات منفصلة لهيئة البث الإسرائيلية، أكد بن غفير أنه لا ينوي دعم صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.

كما توجه إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بنداء للانضمام إليه في إحباط الاتفاق المحتمل، زاعماً أن "هناك فرصة تاريخية لتحقيق نصر حقيقي في غزة، بما في ذلك انهيار حماس، وتشجيع الهجرة من غزة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
نداء عاجل من "اليازا" إلى مؤسسة "كهرباء لبنان"
lebanon 24
04/07/2025 03:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 71 عاماً... أرملة فنان راحل تُوجّه نداءً عاجلاً: ساعدوني
lebanon 24
04/07/2025 03:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: تلقينا دعما من أميركا لفتح "أبواب الجحيم" على غزة
lebanon 24
04/07/2025 03:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا إلى سكان مناطق محددة في قطاع غزة
lebanon 24
04/07/2025 03:09:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-07-03
17:57 | 2025-07-03
16:52 | 2025-07-03
16:51 | 2025-07-03
16:50 | 2025-07-03
16:24 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24