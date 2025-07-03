بن غفير يدعو إلى "احتلال" غزة.. ويُوجّه نداءً عاجلاً لسموتريتش

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جدد ، دعوته لاحتلال بالكامل، ووقف المساعدات الإغاثية، وتشجيع الهجرة.وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق، وهذا خطأ فادح، يجب ألا نتوقف للحظة واحدة".وأضاف: "نحتاج لتحقيق نصر كامل، واحتلال قطاع غزة بأكمله، نحتاج إلى وقف المساعدات الإنسانية وتشجيع الهجرة، لا لصفقات لا تحقق سوى نتائج جزئية".وفي تصريحات منفصلة لهيئة البث ، أكد بن غفير أنه لا ينوي دعم صفقة تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.كما توجه إلى بنداء للانضمام إليه في إحباط الاتفاق المحتمل، زاعماً أن "هناك فرصة تاريخية لتحقيق نصر حقيقي في غزة، بما في ذلك انهيار ، وتشجيع الهجرة من غزة". (العربية)