إسرائيل توافق على اتفاق غزة.. وحماس تبحث الرد مع الفصائل

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وقال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، إن الحركة تتعاطى مع المقترحات "بروح من الإيجابية والمرونة بما يخدم مصالح شعبنا وقضاياه الوطنية والإنسانية والتي تفضي لإنهاء الحرب".كما أضاف "نجري مشاورات حول الاتفاق مع فصائل الفلسطينية لبلورة موقف فلسطيني موحد، إضافة لسلسلة لقاءات واتصالات إقليمية من أجل إنجاح الجهود والمساعي لوقف الحرب وإلزام بما يتم التوافق عليه دون مراوغة ومماطلة".وتعهد "إعادة جميع الرهائن" في غزة، وذلك خلال زيارته التفقدية الأولى لمستوطنة كيبوتس التي شهدت خطف أكبر عدد من الأشخاص في هجوم السابع من تشرين الأولوقال نتنياهو من كيبوتس نير عوز "أنا ملتزم بضمان عودة جميع رهائننا، جميعهم من دون استثناء. ولا يزال هناك 20 على قيد الحياة، وهناك أيضًا من قُتلوا، وسنعيدهم جميعًا".كما قال في تصريحات نقلتها القناة 11 "وافقنا على الصفقة وننتظر موافقة حماس"، فيما ذكرت القناة أن التقديرات تشير إلى أن حماس ستقدم ردها على خلال ساعات.من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي إن الاتفاق المقترح يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتضمن انسحابا جزئيا من غزة وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية للقطاع.وأضاف المسؤول أن الوسطاء والولايات المتحدة سيقدّمون ضمانات بشأن إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب، لكن إسرائيل لا تلتزم بذلك كجزء من الاتفاق الحالي، وفق ما نقلته .كما أشارت صحيفة " " إلى أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 10 من أصل 20 رهينة أحياء، إلى جانب 18 من أصل 30 رهينة قتلى، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، موضحة أن إطلاق سراح الرهائن الأحياء والأموات سيجري على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوماً.في حين، قال مصدر إسرائيلي، إنه في حال موافقة حماس، ستدخل إسرائيل وحماس بسرعة في محادثات غير مباشرة، حيث يجتمع مسؤولون من الجانبين في نفس المبنى، مع تبادل الرسائل بسرعة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق "د.ب.أ".ووفقاً للمصدر، ستكون إحدى الرئيسية التي يتعين حلها خلال محادثات غير مباشرة هي الجدول ، وموقع انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت 60 يوماً.