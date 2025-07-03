سفير أميركا لدى إسرائيل: لا مستقبل لحماس في غزة

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شدد سفير لدى مايك هاكابي، اليوم الخميس، على أن لا مستقبل لحركة في غزة.ورداً على سؤال للقناة 12 عما إذا كان وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوماً اقترحته أميركا "أمراً محسوماً"، أجاب هاكابي: "نأمل أن يكون الأمر محسوماً، لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون وفقاً لما ترغب حماس في قبوله"، وفق .(العربية)