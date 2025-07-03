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سفير أميركا لدى إسرائيل: لا مستقبل لحماس في غزة

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:35
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شدد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم الخميس، على أن لا مستقبل لحركة حماس في غزة.
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ورداً على سؤال للقناة 12 الإسرائيلية عما إذا كان وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوماً اقترحته أميركا "أمراً محسوماً"، أجاب هاكابي: "نأمل أن يكون الأمر محسوماً، لكنني أعتقد أن كل شيء سيكون وفقاً لما ترغب حماس في قبوله"، وفق رويترز.
(العربية)
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