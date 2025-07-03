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مقتل مسؤول عسكريّ روسيّ في كورسك

Lebanon 24
03-07-2025 | 14:37
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل نائب قائد الأسطول الروسي اللواء ميخائيل غودكوف أثناء تأدية مهامه في إحدى المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك.
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وكان اللواء غودكوف قائدا للواء البحري 155 التابع لأسطول المحيط الهادئ، وعيّن في آذار الماضي نائبا للقائد العام للبحرية الروسية. (روسيا اليوم)
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