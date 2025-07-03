مقتل مسؤول عسكريّ روسيّ في كورسك

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أعلنت ، عن مقتل نائب قائد اللواء ميخائيل غودكوف أثناء تأدية مهامه في إحدى المناطق الحدودية في .وكان اللواء غودكوف قائدا للواء البحري 155 التابع لأسطول ، وعيّن في آذار الماضي نائبا للقائد العام للبحرية الروسية. (روسيا اليوم)