لابيد: على دول المنطقة الضغط على حماس والحرب في غزة لا تفيد أحدًا

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أطلق زعيم سلسلة تصريحات سياسية مثيرة تناول فيها تطورات الحرب في ، والعلاقات الإقليمية لإسرائيل، ومستقبل المفاوضات مع بعض الدول المجاورة، محملاً الحكومة الإسرائيلية الحالية جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن التصعيد المستمر.وفي حديثه عن الوضع في غزة، قال إن “الحرب يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة إذا ما ألقت سلاحها”، مؤكدًا أن استمرار القتال لا يخدم أي طرف، وأضاف: “نحن نشعر بالأسف على ، فالحرب لا تفيد أحدًا”.وطالب لابيد دول المنطقة ببذل جهدها للضغط على حركة حماس من أجل قبول اتفاق مع ، واصفًا هذا المسار بأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية. كما حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية بقاء حماس قائلاً: “حماس لا تزال قائمة لأن إسرائيل فشلت في التعاون مع المجتمع الدولي”.وفي موقف لافت، أشار لابيد إلى أن هجوم 7 تشرين الأول لم يكن ليحدث لو كان هو في موقع رئاسة الوزراء، منتقدًا بشدة أداء الحكومة الحالية وسياستها الأمنية.على صعيد ، ألمح لابيد إلى وجود “فرصة حقيقية لمحاولة التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع الحكومة الجديدة”، مشيرًا إلى أهمية الواقعية في المفاوضات، حيث قال: “إسرائيل تسيطر على منذ وقت أطول بكثير من السوريين”، مضيفًا أن “من الأفضل لسوريا أن تُخرج موضوع الجولان من المفاوضات”، في إشارة إلى أن هذا الملف لم يعد مطروحًا للنقاش .كما تطرق إلى الوضع في ، مشددًا على أن “لبنان لن يشهد حكومة حقيقية ما لم يُنزع سلاح الكيانات العسكرية المستقلة”.