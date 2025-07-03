روسيا تعترف رسميّاً بحكومة طالبان في أفغانستان

اعترفت رسميا بحكومة حركة في افغانستان.

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واكتفى للرئيس الروسي في بالقول لوكالة " " الحكومية: "تمّ الاعتراف".



بدوره قال الأفغانية إنّ "قرار روسيا أن تكون أول دولة تعترف بحكومتهم هو قرار شجاع". (العربية)