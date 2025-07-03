Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعترف رسميّاً بحكومة طالبان في أفغانستان

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:03
A-
A+
Doc-P-1386424-638871807256311647.jpg
Doc-P-1386424-638871807256311647.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعترفت روسيا رسميا بحكومة حركة طالبان في افغانستان.
Advertisement
واكتفى الممثل الخاص للرئيس الروسي في أفغانستان زامير كابولوف بالقول لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية: "تمّ الاعتراف".

بدوره قال وزير الخارجية الأفغانية إنّ "قرار روسيا أن تكون أول دولة تعترف بحكومتهم هو قرار شجاع". (العربية)
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تعترف رسمياً بوجود حالة حرب غير معلنة مع روسيا
lebanon 24
04/07/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
طالبان تردّ على روسيا: لا وجود لأي جماعات مسلحة في أفغانستان
lebanon 24
04/07/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة طالبان: حصلنا على اعتراف روسي كحكومة شرعية لأفغانستان
lebanon 24
04/07/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رسميا.. أفغانستان تعين سفيرا لها لدى موسكو
lebanon 24
04/07/2025 03:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-07-03
17:57 | 2025-07-03
16:52 | 2025-07-03
16:51 | 2025-07-03
16:50 | 2025-07-03
16:24 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24