وزير الخارجية السعودي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

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وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن من المقرر أن يبحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين وروسيا الاتحادية وسُبل تعزيزها، إضافة إلى أهم الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم ، ماريا زاخاروفا، بأن مباحثات رسمية ستُعقد غدا الجمعة بين لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور موسكو في إطار زيارة رسمية.