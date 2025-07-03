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وزير الخارجية السعودي يصل إلى روسيا في زيارة رسمية

Lebanon 24
03-07-2025 | 16:51
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أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل يوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية.
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وأوضحت الوكالة في بيان مقتضب، أن من المقرر أن يبحث الأمير فيصل بن فرحان، خلال الزيارة، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وسُبل تعزيزها، إضافة إلى أهم القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن مباحثات رسمية ستُعقد غدا الجمعة بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي يزور موسكو في إطار زيارة رسمية.
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