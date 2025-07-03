ترامب: سألتقي بممثّلين عن إيران إذا لزم الأمر

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قال الرئيس الأميركي أن " ترغب في التحدث إلى ، وإنّه مستعدّ للقاء ممثّلين عنها إذا لزم الأمر".وأضاف : "إيران تريد التحدّث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدّث إليّ، وحان الوقت لذلك".وتابع: "نحن لا نسعى لإيذائهم، بل نريد فقط أن نمنحهم الفرصة ليكونوا دولة من جديد".