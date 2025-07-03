Advertisement

عربي-دولي

ترامب: سألتقي بممثّلين عن إيران إذا لزم الأمر

Lebanon 24
03-07-2025 | 17:57
A-
A+
Doc-P-1386469-638871875205951425.jpg
Doc-P-1386469-638871875205951425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "إيران ترغب في التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنّه مستعدّ للقاء ممثّلين عنها إذا لزم الأمر".
Advertisement
وأضاف ترامب: "إيران تريد التحدّث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدّث إليّ، وحان الوقت لذلك".
وتابع: "نحن لا نسعى لإيذائهم، بل نريد فقط أن نمنحهم الفرصة ليكونوا دولة من جديد".
مواضيع ذات صلة
ترامب: ننتظر رد إيران وسندافع عن أنفسنا وعن إسرائيل إذا لزم الأمر
lebanon 24
04/07/2025 03:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ننتظر رد فعل إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر
lebanon 24
04/07/2025 03:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البيت الأبيض لـ CNN: ترامب مستعد للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر
lebanon 24
04/07/2025 03:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: مستعد للجلوس مع زيلينسكي وبوتين إذا لزم الأمر
lebanon 24
04/07/2025 03:11:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2025-07-03
16:52 | 2025-07-03
16:51 | 2025-07-03
16:50 | 2025-07-03
16:24 | 2025-07-03
16:21 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24