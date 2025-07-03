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عربي-دولي
الصين تُطمئِن أوروبا في شأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة
Lebanon 24
03-07-2025
|
18:26
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قال
وزير الخارجية
الصيني،
وانغ يي
إن "تصدير
المعادن
الأرضية النادرة لم يكن قط مشكلة بين
الصين
وأوروبا ويجب ألا يصبح مشكلة".
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وصرّح وانغ بذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في
برلين
.
وأكد وانغ خلال ردّه على سؤال في شأن مخاوف الشركات الأوروبية في شأن الضوابط التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، أن "فرض لوائح ضرورية في شأن المواد مزدوجة الاستخدام - المواد التي يمكن استخدامها في كل من الأغراض المدنية والعسكرية - يعتبر حقاً سيادياً لأيّ دولة ومسؤولية دولية تقع على عاتقها".
وقال وانغ: "سياسة الصين في هذا الشأن تتّسق مع الممارسات الدولية، وتسهم في حماية السلام والاستقرار على الصعيد العالمي".
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