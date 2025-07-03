الصين تُطمئِن أوروبا في شأن إمدادات المعادن الأرضية النادرة

Advertisement

قال الصيني، إن "تصدير الأرضية النادرة لم يكن قط مشكلة بين وأوروبا ويجب ألا يصبح مشكلة".وصرّح وانغ بذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، في .وأكد وانغ خلال ردّه على سؤال في شأن مخاوف الشركات الأوروبية في شأن الضوابط التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، أن "فرض لوائح ضرورية في شأن المواد مزدوجة الاستخدام - المواد التي يمكن استخدامها في كل من الأغراض المدنية والعسكرية - يعتبر حقاً سيادياً لأيّ دولة ومسؤولية دولية تقع على عاتقها".وقال وانغ: "سياسة الصين في هذا الشأن تتّسق مع الممارسات الدولية، وتسهم في حماية السلام والاستقرار على الصعيد العالمي".