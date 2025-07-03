Advertisement

عربي-دولي

حماس: نناقش مع الفصائل الفلسطينية مقترح وقف إطلاق النار

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:01
A-
A+
Doc-P-1386501-638872058948617826.jpg
Doc-P-1386501-638872058948617826.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت حركة "حماس"، مساء الخميس، إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه الولايات المتحدة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.
Advertisement

وذكرت "حماس" في بيان مقتضب على حسابها في "تلغرام" أنه "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".

وأضافت الحركة أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
 
 
مواضيع ذات صلة
حركة حماس: نناقش مقترح وقف إطلاق النار مع مجموعات فلسطينية أخرى وسنسلم ردّنا بعد هذه المحادثات
lebanon 24
04/07/2025 06:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه من ويتكوف
lebanon 24
04/07/2025 06:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية حول مقترح ويتكوف
lebanon 24
04/07/2025 06:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ومبعوثه أرسلا مقترح وقف إطلاق النار إلى حماس
lebanon 24
04/07/2025 06:20:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:18 | 2025-07-03
23:10 | 2025-07-03
23:09 | 2025-07-03
23:06 | 2025-07-03
18:26 | 2025-07-03
17:57 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24