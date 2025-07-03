حماس: نناقش مع الفصائل الفلسطينية مقترح وقف إطلاق النار

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قالت حركة " "، مساء الخميس، إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه مع الفصائل الأخرى.وذكرت "حماس" في بيان مقتضب على حسابها في " " أنه "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".وأضافت الحركة أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".