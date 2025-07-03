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عربي-دولي
حماس: نناقش مع الفصائل الفلسطينية مقترح وقف إطلاق النار
Lebanon 24
03-07-2025
|
23:01
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قالت حركة "
حماس
"، مساء الخميس، إنها تناقش اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تدعمه
الولايات المتحدة
مع الفصائل
الفلسطينية
الأخرى.
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وذكرت "حماس" في بيان مقتضب على حسابها في "
تلغرام
" أنه "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان على شعبنا وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن
العرض
الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء".
وأضافت الحركة أنها "ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
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