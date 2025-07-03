بعد رفع العقوبات.. خطوة أميركية جديدة تجاه سوريا

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في تطور لافت يعكس تحولًا تدريجيًا في موقف من ، أعلنت عن رفع المفروضة على ، في خطوة وُصفت بأنها "غير متوقعة"، قد تفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد.وأعقبت هذه الخطوة اتصالًا هاتفيًا بين الأميركي ونظيره السوري حسن ، الخميس، حيث تعهّد بـ"مراجعة قوائم الإرهاب الأميركية والدولية المرتبطة بسوريا"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.وأكد البيان أن روبيو ناقش "الخطوات السابقة لرفع العقوبات"، مشيرًا إلى أن العقوبات على "الجهات الخبيثة" مثل والمقربين منه ستظل سارية، في ما يبدو أنه تفريق واضح بين والقيادة الحالية.