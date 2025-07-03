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عربي-دولي

بعد رفع العقوبات.. خطوة أميركية جديدة تجاه سوريا

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:06
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في تطور لافت يعكس تحولًا تدريجيًا في موقف واشنطن من دمشق، أعلنت الإدارة الأميركية عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "غير متوقعة"، قد تفتح الباب أمام مسار تفاوضي جديد.
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وأعقبت هذه الخطوة اتصالًا هاتفيًا بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، حيث تعهّد روبيو بـ"مراجعة قوائم الإرهاب الأميركية والدولية المرتبطة بسوريا"، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس.

وأكد البيان أن روبيو ناقش "الخطوات السابقة لرفع العقوبات"، مشيرًا إلى أن العقوبات على "الجهات الخبيثة" مثل الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه ستظل سارية، في ما يبدو أنه تفريق واضح بين الدولة السورية والقيادة الحالية.
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