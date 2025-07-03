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إسقاط مسّيرة مفخخة قرب مطار أربيل

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:09
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق في بيان إسقاط طائرة مسيّرة ملغومة قرب مطار أربيل شمال العراق اليوم الخميس.
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وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.
 
وأعلن إقليم كردستان العراق مساء الخميس إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة واشنطن، مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية. (العربية) 
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