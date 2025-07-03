إسقاط مسّيرة مفخخة قرب مطار أربيل

أعلن في في بيان إسقاط طائرة مسيّرة ملغومة قرب شمال اليوم الخميس.

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وذكر مصدران أمنيان أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وأعلن إقليم مساء الخميس إسقاط مسيّرة مفخخة قرب الذي يضمّ قاعدة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة ، مشيرا إلى عدم وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية. (العربية)