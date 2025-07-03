المحكمة العليا الأميركية تؤيد ترحيل مهاجرين إلى دول "غير مرتبطة" بهم

Advertisement

وجاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا سابقًا لقاضٍ في بوسطن كان قد علّق الترحيل، وأعطى المهاجرين فرصة لإثبات تعرضهم لخطر محتمل في "الدول الثالثة" التي اختارتها الحكومة لترحيلهم.وأصدرت في وقت سابق تعليمات تقضي بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، إذا ما حصلت على "ضمانات دبلوماسية موثوقة" بعدم تعرض المرحلين للتعذيب أو الاضطهاد هناك. في حالة جنوب السودان، قالت إنها حصلت على مثل هذه الضمانات، رغم أن الخارجية الأميركية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الدولة ذاتها بسبب "النزاع المسلح والاختطاف وغياب الأمن".تريشيا ماكلافلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، وصفت القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون"، مؤكدة أن عمليات الترحيل ستتم سريعًا. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن المرحّلين يواجهون "خطرًا وشيكًا" في بلد يصنّف ضمن أخطر مناطق العالم.يرى مراقبون أن القرار يعزز نهج السابق في تسريع عمليات الترحيل، حتى في ظل معارضة قانونية، عبر توسيع مفهوم "الدولة الثالثة" وربطه فقط بضمانات دبلوماسية شكلية. كما يعكس توازن القوى في المحكمة العليا، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون (6 مقابل 3)، بما قد يفتح الباب أمام ممارسات مشابهة في ملفات أخرى تتعلق بالهجرة. (العين)