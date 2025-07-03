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عربي-دولي
المحكمة العليا الأميركية تؤيد ترحيل مهاجرين إلى دول "غير مرتبطة" بهم
Lebanon 24
03-07-2025
|
23:10
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أيدت
المحكمة العليا
الأميركية، الخميس، قرار
إدارة الرئيس دونالد ترامب
بترحيل ثمانية مهاجرين إلى جنوب
السودان
، رغم عدم وجود صلة مباشرة تربطهم بهذه الدولة، في خطوة أثارت قلق المدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين.
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وجاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة
العليا
أمرًا قضائيًا سابقًا لقاضٍ في بوسطن كان قد علّق الترحيل، وأعطى المهاجرين فرصة لإثبات تعرضهم لخطر محتمل في "الدول الثالثة" التي اختارتها الحكومة لترحيلهم.
وأصدرت
إدارة ترامب
في وقت سابق تعليمات تقضي بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة، إذا ما حصلت
واشنطن
على "ضمانات دبلوماسية موثوقة" بعدم تعرض المرحلين للتعذيب أو الاضطهاد هناك. في حالة جنوب السودان، قالت
وزارة العدل
إنها حصلت على مثل هذه الضمانات، رغم أن الخارجية الأميركية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الدولة ذاتها بسبب "النزاع المسلح والاختطاف وغياب الأمن".
تريشيا ماكلافلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، وصفت القرار بأنه "انتصار لسيادة القانون"، مؤكدة أن عمليات الترحيل ستتم سريعًا. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن المرحّلين يواجهون "خطرًا وشيكًا" في بلد يصنّف ضمن أخطر مناطق العالم.
يرى مراقبون أن القرار يعزز نهج
الإدارة الأميركية
السابق في تسريع عمليات الترحيل، حتى في ظل معارضة قانونية، عبر توسيع مفهوم "الدولة الثالثة" وربطه فقط بضمانات دبلوماسية شكلية. كما يعكس توازن القوى في المحكمة العليا، التي يهيمن عليها القضاة المحافظون (6 مقابل 3)، بما قد يفتح الباب أمام ممارسات مشابهة في ملفات أخرى تتعلق بالهجرة. (العين)
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