قبيل استقبال نتنياهو.. ترامب: أريد الأمان لسكان غزة

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي أمس الخميس انه يريد "الأمان" لسكان غزة، في وقت يستعد فيه سيد لاستقبال بنيامين الأسبوع المقبل للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.ولدى سؤاله في قاعدة "آندروز" بينما كان في طريقه إلى تجمع في ولاية أيوا، عما إذا كان ما زال يريد أن تتولى السيطرة على القطاع الفلسطيني كما سبق أن أعلن في فبراير، قال الرئيس الأميركي "أريد للناس في غزة أن يكونوا بأمان، هذا هو الأهم".وأضاف : "أريد الأمان للناس في غزة، لقد مرّوا بجحيم".كذلك قال ترامب إن تريد التحدث إلى الولايات المتحدة، وإنه سيلتقي مع ممثلين عنها "إذا لزم الأمر"، مضيفا: "إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث معي، وحان الوقت لأن يفعلوا ذلك".وتابع قائلا: "نحن لا نريد إيذاءهم. نحن نتطلع إلى أن يكونوا دولة مرة أخرى".وأشار ترامب أيضا إلى أنه لم يحرز "أي تقدم" مع نظيره الروسي نحو وقف إطلاق النار في ، بعدما تحادث الرجلان هاتفيا الخميس.وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد اقترب من التوصل لاتفاق يضع حدا للعمليات الروسية في أوكرانيا، قال ترامب: "كلا، لم أحرز أي تقدم معه على الإطلاق"، مضيفا أنه "غير سعيد" باستمرار الحرب.وأشاد ترامب بإقرار الكونغرس بمجلسيه مشروع قانونه للضرائب والإنفاق، قائلا إن هذا التشريع سيدفع اقتصاد البلاد بقوة "صاروخ فضائي".ووصف ترامب النص الخاص بمشروع الضرائب والإنفاق بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق".(سكاي نيوز)