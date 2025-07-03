28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الدفاع السعودي التقى ترامب.. وهذا ما دار بينهما
Lebanon 24
03-07-2025
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة أن
وزير الدفاع
السعودي الأمير خالد
بن سلمان
آل سعود التقى يوم الخميس بالرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في
البيت الأبيض
.
Advertisement
وبحسب المصادر، تناول اللقاء مسألة تخفيف التصعيد مع
إيران
واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج
النووي
للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة
آفاق
وقف الأعمال القتالية في
قطاع غزة
وإطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى الفصائل
الفلسطينية
.
وفي وقت سابق يوم الخميس، بحث وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود الأوضاع في
سوريا
وغزة ومواضيع أخرى. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
السيسي اتصل ببزشكيان.. هذا ما دار بينهما
Lebanon 24
السيسي اتصل ببزشكيان.. هذا ما دار بينهما
04/07/2025 09:31:47
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين البابا وبوتين.. هذا ما دار بينهما
Lebanon 24
اتصال بين البابا وبوتين.. هذا ما دار بينهما
04/07/2025 09:31:47
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن ميلانيا... ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين!
Lebanon 24
بشأن ميلانيا... ترامب يكشف ما دار بينه وبين بوتين!
04/07/2025 09:31:47
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بسلام... ماذا دار بينهما؟
Lebanon 24
الرئيس عون اتصل بسلام... ماذا دار بينهما؟
04/07/2025 09:31:47
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
Lebanon 24
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
02:18 | 2025-07-04
04/07/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
Lebanon 24
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
02:07 | 2025-07-04
04/07/2025 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
Lebanon 24
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
01:49 | 2025-07-04
04/07/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
Lebanon 24
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
01:41 | 2025-07-04
04/07/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
Lebanon 24
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
01:20 | 2025-07-04
04/07/2025 01:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
03:43 | 2025-07-03
03/07/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:18 | 2025-07-04
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
02:07 | 2025-07-04
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
01:49 | 2025-07-04
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
01:41 | 2025-07-04
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
01:20 | 2025-07-04
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
01:00 | 2025-07-04
دولة أوروبية تشدد قوانين اللجوء.. من هي؟
فيديو
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
04/07/2025 09:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24