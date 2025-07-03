وزير الدفاع السعودي التقى ترامب.. وهذا ما دار بينهما

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وبحسب المصادر، تناول اللقاء مسألة تخفيف التصعيد مع واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة وقف الأعمال القتالية في وإطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى الفصائل .وفي وقت سابق يوم الخميس، بحث وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود الأوضاع في وغزة ومواضيع أخرى. (روسيا اليوم)