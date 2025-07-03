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عربي-دولي

وزير الدفاع السعودي التقى ترامب.. وهذا ما دار بينهما

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:18
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ذكرت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود التقى يوم الخميس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
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وبحسب المصادر، تناول اللقاء مسألة تخفيف التصعيد مع إيران واستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى مناقشة آفاق وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الذين لا يزالون محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق يوم الخميس، بحث وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود الأوضاع في سوريا وغزة ومواضيع أخرى. (روسيا اليوم)
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