​ هو السادس خلال يومين.. اعتقال شاب إسرائيلي بشبهة التجسس لصالح إيران

أعلنت عن اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاما لدى وصوله إلى ، وذلك بشبهة التجسس لصالح مدار عام ونصف.

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وجاء الاعتقال بناء على معلومات وفرها (الشاباك)، وجرى تنفيذه من قبل وحدة مكافحة الاحتيال في . وعقدت جلسة استماع في في ، حيث تم تمديد توقيف المشتبه به حتى 7 ، لاستكمال التحقيقات.



ويعد هذا الشاب سادس إسرائيلي يتم توقيفه خلال يومين في إطار قضية متشعبة تتعلق بصلات مزعومة بين إسرائيليين وجهات استخباراتية إيرانية.