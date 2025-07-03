طريق الموت في زامورا حيث انتهت رحلة ديوغو جوتا.. هذا ما كُشف عنه

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تحوّل طريق A-52 في مقاطعة إلى نقطة سوداء جديدة في سجل الحوادث القاتلة، بعد أن شهد الحادث المأسوي الذي أودى بحياة نجم وشقيقه أندريه.وقال مسؤولون محليون وسائقون إن الطريق الذي شهد وفاة نجم ليفربول ديوغو يُعد "خطيرا للغاية" ويشتهر بالحوادث المميتة.وذكر تقرير لصحيفة "ذا صن" ، أن منعطفات حادة وسرعات جنونية وحفرا عميقة كانت سببا في كوارث لحقت بعدد كبير من السائقين، وكان جوتا، الذي تزوج حديثا، وشقيقه أندريه (25 عاما)، أحدث الضحايا المأسويين لهذا الطريق.ووفق تقارير فإن جوتا، توفي في وقت متأخر من مساء الأربعاء عندما انفجر إطار سيارته اللامبرغيني، ما أدى إلى خروجها عن الطريق واشتعال النيران فيها.وحذر عدد من المسؤولين المحليين والسائقين من مخاطر هذا المعروف بالحوادث، حيث قال أنخل بلانكو، ممثل الحكومة المركزية في مقاطعة "زامورا"، إن طريق A-52 " ".ونقلت الصحافة المحلية عن مصادر في بلدية "سيرناديا"، القريبة من موقع الحادث، قولها: "عند مرور A-52 بسيرناديا، يمتلئ بالمنعطفات الحادة، وتعبره سيارات بسرعة 120 كيلومترا في الساعة. ضعف الرؤية ليلا غالبا ما يكون سببا رئيسيا للحوادث في هذه المنطقة".وتشير أحدث تقارير الحوادث السنوية، إلى أن طريق A-52 يعد الأخطر في المنطقة، وسجلت صحيفة El Día de Zamora وقوع 19 حادثا فيه عام 2023. (سكاي نيوز)