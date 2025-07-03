حطم الرقم القياسي.. زعيم الديمقراطيين يلقي أطول خطاب في مجلس النواب الأميركي

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واستغل جيفريز إجراءً نادر الاستخدام في مجلس النواب، يُعرف باسم "الدقيقة السحرية"، والذي يسمح لزعماء الأحزاب بوقت غير محدود للتحدث في ختام المناقشة، في محاولة لعرقلة التصويت.



وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس من أجل التوقيع عليه، الجمعة، ويصبح قانوناً.



وبدأ جيفريز خطابه فجر الخميس، قائلاً إنه سيأخذ "وقته الثمين نيابة عن الشعب الأميركي".



واستمر خطاب حكيم جيفريز لمدة 8 ساعات و44 دقيقة، محطماً بذلك الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم رئيس مجلس النواب السابق ، الذي تحدث لمدة 8 ساعات و32 دقيقة في عام 2021، ضد قانون "إعادة البناء" للرئيس السابق . حطّم زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي ، الخميس، الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ المجلس، وذلك احتجاجاً على مشروع والضرائب.واستغل جيفريز إجراءً نادر الاستخدام في مجلس النواب، يُعرف باسم "الدقيقة السحرية"، والذي يسمح لزعماء الأحزاب بوقت غير محدود للتحدث في ختام المناقشة، في محاولة لعرقلة التصويت.وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس من أجل التوقيع عليه، الجمعة، ويصبح قانوناً.وبدأ جيفريز خطابه فجر الخميس، قائلاً إنه سيأخذ "وقته الثمين نيابة عن الشعب الأميركي".واستمر خطاب حكيم جيفريز لمدة 8 ساعات و44 دقيقة، محطماً بذلك الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم رئيس مجلس النواب السابق ، الذي تحدث لمدة 8 ساعات و32 دقيقة في عام 2021، ضد قانون "إعادة البناء" للرئيس السابق .

وقال جيفريز في خطابه: "أطرح السؤال التالي: إذا كان الجمهوريون فخورين جداً بهذا المشروع الضخم والقبيح، فلماذا بدأ في الساعة 3:28 صباحاً؟!"، مضيفاً أن "الجمهوريين يحاولون فرضه على الشعب الأميركي، ومن شأنه أن يقوض نوعية حياتهم".



وتابع جيفريز: "أقف اليوم في معارضة شديدة لمشروع المثير للاشمئزاز الذي يمزق برنامج الرعاية الطبية، وينتزع الطعام من أفواه الأطفال وكبار السن والمحاربين القدامى، ويكافئ المليارديرات بتخفيضات ضريبية ضخمة".



وأضاف جيفريز "لم أتخيل يوماً أن أكون في قاعة مجلس النواب لأقول إن هذا مسرح جريمة، والديمقراطيون في مجلس النواب لا يريدون أي دور في ذلك". (الشرق)