28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حطم الرقم القياسي.. زعيم الديمقراطيين يلقي أطول خطاب في مجلس النواب الأميركي
Lebanon 24
03-07-2025
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
حطّم زعيم الأقلية
الديمقراطية
في مجلس النواب الأميركي
حكيم جيفريز
، الخميس، الرقم القياسي لأطول خطاب في تاريخ المجلس، وذلك احتجاجاً على مشروع
قانون الإنفاق
والضرائب.
Advertisement
واستغل جيفريز إجراءً نادر الاستخدام في مجلس النواب، يُعرف باسم "الدقيقة السحرية"، والذي يسمح لزعماء الأحزاب بوقت غير محدود للتحدث في ختام المناقشة، في محاولة لعرقلة التصويت.
وأقر مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس
دونالد ترمب
من أجل التوقيع عليه، الجمعة، ويصبح قانوناً.
وبدأ جيفريز خطابه فجر الخميس، قائلاً إنه سيأخذ "وقته الثمين نيابة عن الشعب الأميركي".
واستمر خطاب حكيم جيفريز لمدة 8 ساعات و44 دقيقة، محطماً بذلك الرقم السابق الذي كان مسجلاً باسم رئيس مجلس النواب
الجمهوري
السابق
كيفن مكارثي
، الذي تحدث لمدة 8 ساعات و32 دقيقة في عام 2021، ضد قانون "إعادة البناء" للرئيس السابق
جو بايدن
.
وقال جيفريز في خطابه: "أطرح السؤال التالي: إذا كان الجمهوريون فخورين جداً بهذا المشروع الضخم والقبيح، فلماذا بدأ
النقاش
في الساعة 3:28 صباحاً؟!"، مضيفاً أن "الجمهوريين يحاولون فرضه على الشعب الأميركي، ومن شأنه أن يقوض نوعية حياتهم".
وتابع جيفريز: "أقف اليوم في معارضة شديدة لمشروع
ترمب
المثير للاشمئزاز الذي يمزق برنامج الرعاية الطبية، وينتزع الطعام من أفواه الأطفال وكبار السن والمحاربين القدامى، ويكافئ المليارديرات بتخفيضات ضريبية ضخمة".
وأضاف جيفريز "لم أتخيل يوماً أن أكون في قاعة مجلس النواب لأقول إن هذا مسرح جريمة، والديمقراطيون في مجلس النواب لا يريدون أي دور في ذلك". (الشرق)
مواضيع ذات صلة
زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي: قيام ترمب بتجاوز الكونغرس وشن هجوم على إيران عمل غير دستوري
Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي: قيام ترمب بتجاوز الكونغرس وشن هجوم على إيران عمل غير دستوري
04/07/2025 09:32:14
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: ترامب يبدو متقلبا ولا يوضح بشكل صريح أننا نقف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا
Lebanon 24
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي: ترامب يبدو متقلبا ولا يوضح بشكل صريح أننا نقف إلى جانب أوكرانيا في حربها ضد روسيا
04/07/2025 09:32:14
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: حكومة الفشل والدمار ترفض تحويل الإنجازات العسكرية إلى حسم سياسي
Lebanon 24
زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: حكومة الفشل والدمار ترفض تحويل الإنجازات العسكرية إلى حسم سياسي
04/07/2025 09:32:14
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن زعيم حزب الديمقراطيين يائير لابيد: بن غفير وزير فاشل ونتنياهو صامت ويعتمد عليه
Lebanon 24
معاريف عن زعيم حزب الديمقراطيين يائير لابيد: بن غفير وزير فاشل ونتنياهو صامت ويعتمد عليه
04/07/2025 09:32:14
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
Lebanon 24
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
02:18 | 2025-07-04
04/07/2025 02:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
Lebanon 24
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
02:07 | 2025-07-04
04/07/2025 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
Lebanon 24
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
01:49 | 2025-07-04
04/07/2025 01:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
Lebanon 24
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
01:41 | 2025-07-04
04/07/2025 01:41:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
Lebanon 24
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
01:20 | 2025-07-04
04/07/2025 01:20:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
Lebanon 24
فيروس معدٍ ينتشر في لبنان.. هذه أعراضه
09:30 | 2025-07-03
03/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. النجمة التركية الشهيرة هاندا ارتشيل تُفاجئ الجمهور بلوك جديد (صور)
03:43 | 2025-07-03
03/07/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:18 | 2025-07-04
بذكرى الاستقلال.. ترامب يحوّل البيت الأبيض إلى "حلبة نزال"!
02:07 | 2025-07-04
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
01:49 | 2025-07-04
تقرير استخباراتي: كيم مستعد لدفع ثمن التكنولوجيا الروسية بأرواح جنوده
01:41 | 2025-07-04
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
01:20 | 2025-07-04
ألمانيا.. أكثر من ألف عنصر طوارئ يواجهون حرائق غابات (صور)
01:00 | 2025-07-04
دولة أوروبية تشدد قوانين اللجوء.. من هي؟
فيديو
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
Lebanon 24
"كان خاطب نص بنات مصر".. فنان شهير يتحدث عن عدد الفتيات اللواتي ارتبط بهن (فيديو)
02:58 | 2025-07-03
04/07/2025 09:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24