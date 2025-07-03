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عربي-دولي

امتعاض شعبي في البيرو.. الرئيسة ضاعفت راتبها

Lebanon 24
03-07-2025 | 23:49
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 قررت الرئيسة البيروفية دينا بولوارت مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أميركي شهريا، مما أثار غضب العديد من البيروفيين الذين قالوا إن هذه الأموال سيكون من الأفضل إنفاقها على التخفيف من حدة الفقر.
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وأعلن وزير الاقتصاد في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن راتب بولوارت، قد زاد إلى 35568، وهو ما يزيد بنحو 30 مرة عن الحد الأدنى للأجور في بيرو.

وكان راتب الرئيس محددا في السابق عند 15600 سول، وهو المستوى الذي تم إدخاله في عام 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان غارسيا من 42 ألف سول.

وصرح الوزير بأن زيادة الرواتب قد حظيت بموافقة مجلس الوزراء، وينبغي أن تدخل حيز التنفيذ فورًا. وبررت الحكومة الزيادة بأن راتبها السابق، مقارنةً باثني عشر وزيرًا في أميركا اللاتينية، جاء في المرتبة الحادية عشرة، متقدمًا فقط على راتب الرئيس البوليفي.
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