امتعاض شعبي في البيرو.. الرئيسة ضاعفت راتبها

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قررت الرئيسة البيروفية مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار أميركي شهريا، مما أثار غضب العديد من البيروفيين الذين قالوا إن هذه الأموال سيكون من الأفضل إنفاقها على التخفيف من حدة الفقر.وأعلن في وقت متأخر من يوم الأربعاء أن راتب بولوارت، قد زاد إلى 35568، وهو ما يزيد بنحو 30 مرة عن الحد الأدنى للأجور في بيرو.وكان راتب الرئيس محددا في السابق عند 15600 سول، وهو المستوى الذي تم إدخاله في عام 2006 عندما خفضه الرئيس السابق من 42 ألف سول.وصرح الوزير بأن زيادة الرواتب قد حظيت بموافقة ، وينبغي أن تدخل حيز التنفيذ فورًا. وبررت الحكومة الزيادة بأن راتبها السابق، مقارنةً باثني عشر وزيرًا في أميركا اللاتينية، جاء في المرتبة الحادية عشرة، متقدمًا فقط على راتب الرئيس البوليفي.