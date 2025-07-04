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عربي-دولي
عن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.. هذا ما كشفه ترامب
Lebanon 24
04-07-2025
|
01:41
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، اليوم الجمعة، ان من المرجح معرفة رد حركة
حماس
على اقتراح وقف إطلاق النار مع
إسرائيل
في غزة خلال 24 ساعة.
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ويأتي ذلك بعد إعلان حركة حماس أنها ستسلم قرارها النهائي بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء بعد انتهاء المشاورات.
وجاء في بيان حماس على منصة التواصل الاجتماعي
تليغرام
: "في إطار حرص الحركة على إنهاء العدوان
الصهيوني
على شعبنا، وضمان دخول المساعدات بحرية، فإن الحركة تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل
الفلسطينية
بشأن
العرض
الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء. وإن الحركة ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي".
وعقدت حماس وإسرائيل عدة جولات مفاوضات غير مباشرة على مدار الأشهر الماضية، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. في المحادثات السابقة، طالبت حماس بإنهاء كامل للحرب، بينما أصرت إسرائيل على وقف إطلاق نار مؤقت.
وفي 18 آذار الماضي، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.(سكاي نيوز)
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