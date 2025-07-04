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عربي-دولي
تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة
Lebanon 24
04-07-2025
|
02:07
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أعلن مسؤول بارز في الشرطة الماليزية، الجمعة، أن السلطات نجحت في تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي كانت تنشط في أوساط العمال البنغلاديشيين داخل البلاد، عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المتطرف وجمع التمويل، حسب جيروزاليم بوست.
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وقال
المفتش العام
للشرطة محمد
خالد إسماعيل
، خلال
مؤتمر صحفي
متلفز، إن 36 مواطناً بنغلاديشياً تم توقيفهم منذ نيسان الماضي في عمليات أمنية متفرقة، موضحاً أن جميعهم قدموا إلى ماليزيا للعمل في المصانع وقطاعات البناء والخدمات.
ووفق المعلومات الاستخباراتية، استهدفت الشبكة عمالاً مهاجرين من
بنغلاديش
، وجندت أفرادًا عبر منصات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، كما استخدمت المحافظ الإلكترونية وخدمات التحويل المالي لإرسال أموال إلى خلايا تنظيم داعش في
سوريا
وبنغلاديش.
وأكد
إسماعيل
أن خمسة من الموقوفين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية، فيما سيتم ترحيل 15 آخرين إلى بلادهم. ولا يزال 16 شخصاً قيد الاحتجاز للتحقيق، وسط توقعات باعتقالات إضافية.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن عدد المنخرطين في الشبكة يتراوح بين 100 و150 شخصاً، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيجري وفق درجة تورطهم، إما عبر المحاكمة أو الترحيل.
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