تجنيد إلكتروني وتمويل دولي... ماليزيا تضرب شبكة إرهابية نائمة

Advertisement

وقال للشرطة محمد ، خلال متلفز، إن 36 مواطناً بنغلاديشياً تم توقيفهم منذ نيسان الماضي في عمليات أمنية متفرقة، موضحاً أن جميعهم قدموا إلى ماليزيا للعمل في المصانع وقطاعات البناء والخدمات.ووفق المعلومات الاستخباراتية، استهدفت الشبكة عمالاً مهاجرين من ، وجندت أفرادًا عبر منصات الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، كما استخدمت المحافظ الإلكترونية وخدمات التحويل المالي لإرسال أموال إلى خلايا تنظيم داعش في وبنغلاديش.وأكد أن خمسة من الموقوفين وُجهت إليهم تهم تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية، فيما سيتم ترحيل 15 آخرين إلى بلادهم. ولا يزال 16 شخصاً قيد الاحتجاز للتحقيق، وسط توقعات باعتقالات إضافية.وأشار المسؤول الأمني إلى أن عدد المنخرطين في الشبكة يتراوح بين 100 و150 شخصاً، مؤكداً أن التعامل مع الموقوفين سيجري وفق درجة تورطهم، إما عبر المحاكمة أو الترحيل.