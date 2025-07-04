باكستان تعلن مقتل 30 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان

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وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة"، مع اتّهام الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين. أعلن الجيش ، اليوم الجمعة، أنه قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور الحدود من خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي.وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة"، مع اتّهام الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين.

وقُتل 16 جنديًا باكستانيًا وأصيب 29 آخرون، بينهم 19 مدنيًا، في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية صباح السبت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.



ووصفت مصادر أمنية الهجوم بأنه "واحد من أعنف العمليات" التي تستهدف الجيش خلال الأشهر الأخيرة. (العربية)