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باكستان تعلن مقتل 30 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان

Lebanon 24
04-07-2025 | 02:53
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، أنه قتل 30 مسلّحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعد مقتل 16 جنديا في هجوم انتحاري في المنطقة الحدودية عينها الأسبوع الماضي.
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وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "القوّات المسلّحة أظهرت حسّا مهنيا عاليا وسمحت بتجنّب كارثة محتملة"، مع اتّهام الهند الخصم اللدود لباكستان بدعم المسلّحين. 
 
وقُتل 16 جنديًا باكستانيًا وأصيب 29 آخرون، بينهم 19 مدنيًا، في هجوم انتحاري استهدف قافلة عسكرية صباح السبت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

ووصفت مصادر أمنية الهجوم بأنه "واحد من أعنف العمليات" التي تستهدف الجيش خلال الأشهر الأخيرة. (العربية) 
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