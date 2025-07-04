Advertisement

عربي-دولي

كاتس: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

Lebanon 24
04-07-2025 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1386614-638872226382322712.png
Doc-P-1386614-638872226382322712.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش يعد خطة "لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديد إسرائيل".
Advertisement

وقال كاتس لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازات ملحوظة في إحباط البرنامج النووي الإيراني ونظام إنتاج الصواريخ - وهما الأمران الأكثر تهديداً لإسرائيل".
 
كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي "هاجم وألحق أضراراً بقادة إيرانيين وبنى تحتية للأسلحة وأهدافاً واسعة للنظام في طهران".

كذلك أردف أن مهمة الجيش الآن "هي إعداد خطة إنفاذ شاملة لضمان عدم قدرة إيران على تهديد إسرائيل مرة أخرى".
 
وشدد كاتس على أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي إعداد معلومات استخباراتية وعملياتية لضمان حفاظ سلاح الجو على التفوق الجوي فوق طهران والقدرة على فرض القيود على إيران ومنعها من تجديد قدراتها".

وختم قائلاً إن إسرائيل "عازمة على قيادة سياسة دفاعية فعالة ضد إيران وإزالة التهديدات". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: مهمة الجيش الآن هي إعداد خطة لضمان عدم تمكن إيران من تهديد إسرائيل
lebanon 24
04/07/2025 12:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نعمل مع الأسرة الدولية لضمان العودة الآمنة للاجئين السوريين
lebanon 24
04/07/2025 12:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية قبل ضرباتنا
lebanon 24
04/07/2025 12:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من أداء واجباتها في إيران
lebanon 24
04/07/2025 12:20:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:10 | 2025-07-04
05:04 | 2025-07-04
04:38 | 2025-07-04
04:04 | 2025-07-04
04:02 | 2025-07-04
03:55 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24