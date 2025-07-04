كاتس: نعد خطة لضمان ألا تتمكن إيران من العودة لتهديدنا

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وقال لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازات ملحوظة في إحباط البرنامج ونظام إنتاج الصواريخ - وهما الأمران الأكثر تهديداً لإسرائيل". أعلن ، ، أن الجيش يعد خطة "لضمان ألا تتمكن من العودة لتهديد ".وقال لمسؤولين عسكريين كبار، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازات ملحوظة في إحباط البرنامج ونظام إنتاج الصواريخ - وهما الأمران الأكثر تهديداً لإسرائيل".

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي "هاجم وألحق أضراراً بقادة إيرانيين وبنى تحتية للأسلحة وأهدافاً واسعة للنظام في ".



كذلك أردف أن مهمة الجيش الآن "هي إعداد خطة إنفاذ شاملة لضمان عدم قدرة تهديد إسرائيل مرة أخرى".

وشدد كاتس على أنه "يجب على الجيش الإسرائيلي إعداد معلومات استخباراتية وعملياتية لضمان حفاظ سلاح الجو على التفوق الجوي فوق طهران والقدرة على فرض القيود على إيران ومنعها من تجديد قدراتها".



وختم قائلاً إن إسرائيل "عازمة على قيادة سياسة دفاعية فعالة ضد إيران وإزالة التهديدات". (العربية)