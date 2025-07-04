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عربي-دولي
كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية
Lebanon 24
04-07-2025
|
04:02
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تعرّضت العاصمة
الأوكرانية
كييف
لهجوم بعشرات المسيرات القتالية الروسية.
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وكتب
تيمور
تكاشينكو، رئيس
الإدارة العسكرية
في المدينة، على
تليغرام
:"وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".
وكانت جميع الحرائق في مبانٍ سكنية.
وقال تكاشينكو إنه من المرجح وجود إصابات لكنه لم يقدم حتى الآن تفاصيل إضافية. كما تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن المسيرات في أربع مناطق أخرى على الأقل. وقد سمع دوي نيران مضادة للطائرات في المدينة لساعات.
ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي أيضا صاروخا واحدا على الأقل فرط صوتي.
مقتل 5 أشخاص
وفي وقت سابق، أفاد حاكم
منطقة دونيتسك
فاديم فيلاشكين
أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية. كما أصيب 12 آخرون.
وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا. ودعا فيلاشكين مرة أخرى السكان المتبقين في المنطقة إلى الفرار إلى مناطق آمنة.
وتتصدى
أوكرانيا
لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي.(العربية)
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