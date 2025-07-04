كييف تعرّضت لهجوم روسي مكثف بعشرات المسيّرات القتالية الروسية

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تعرّضت العاصمة لهجوم بعشرات المسيرات القتالية الروسية.وكتب تكاشينكو، رئيس في المدينة، على :"وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".وكانت جميع الحرائق في مبانٍ سكنية.وقال تكاشينكو إنه من المرجح وجود إصابات لكنه لم يقدم حتى الآن تفاصيل إضافية. كما تم الإبلاغ عن أضرار ناجمة عن المسيرات في أربع مناطق أخرى على الأقل. وقد سمع دوي نيران مضادة للطائرات في المدينة لساعات.ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، استخدم الجيش الروسي أيضا صاروخا واحدا على الأقل فرط صوتي.مقتل 5 أشخاصوفي وقت سابق، أفاد حاكم أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا جراء الهجمات الروسية في المنطقة الأوكرانية الشرقية. كما أصيب 12 آخرون.وقتل رجلان في مدينة بوكروفسك المتنازع عليها، بالقرب من خط المواجهة، وثلاثة آخرون في قريتي بيلينكي وإيلينيفكا. ودعا فيلاشكين مرة أخرى السكان المتبقين في المنطقة إلى الفرار إلى مناطق آمنة.وتتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ أكثر من ثلاث سنوات بدعم غربي.(العربية)