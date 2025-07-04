إلغاء نحو ألف رحلة في فرنسا بسبب إضراب الملاحة الجوية

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ألغيت قرابة ألف رحلة جوية في اليوم الجمعة بسبب استمرار إضراب مراقبي الملاحة الجوية قبيل عطلة المدارس الصيفية.وبدأت الاحتجاجات أمس الخميس وأدت بالفعل إلى إلغاء 933 رحلة. وقدرت لشركات الطيران "Airlines for Europe" عدد الرحلات الملغاة خلال يومي الاحتجاجات بـ 1.5 ألف رحلة، مؤكدة أن آثار الإضراب ستطال 300 ألف مسافر.وفقا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن (DGAC): "تم إلغاء حوالي ألف رحلة قادمة إلى فرنسا ومغادرة منها... في اليوم الثاني من إضراب مراقبي الحركة الجوية".وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع في مطارات اليوم الجمعة سيكون أكثر توترا السابق، حيث ستقلص شركات الطيران جدول رحلاتها بنسبة 40% مقارنة بـ 25% يوم الخميس. كما سيؤثر الإضراب على مطارات أخرى في مدن فرنسية مختلفة.وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو بأن الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران بسبب الإضراب، بما فيها الناقل الوطني "إير فرانس"، قد تصل إلى ملايين اليورو.ودعت نقابتا مراقبي الحركة الجوية في فرنسا، USAC-CGT وUNSA-ICNA، اللتان تمثلان 33% من العاملين في القطاع، إلى تنظيم هذه التحركات الاحتجاجية، مطالبين بتحسين ظروف العمل وإنهاء النقص المزمن في الموظفين والمشاريع التقنية الفاشلة و"الإدارة السامة".