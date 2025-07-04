Advertisement

عربي-دولي

إلغاء نحو ألف رحلة في فرنسا بسبب إضراب الملاحة الجوية

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1386673-638872297001598979.jpg
Doc-P-1386673-638872297001598979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

ألغيت قرابة ألف رحلة جوية في فرنسا اليوم الجمعة بسبب استمرار إضراب مراقبي الملاحة الجوية قبيل عطلة المدارس الصيفية.
Advertisement

وبدأت الاحتجاجات أمس الخميس وأدت بالفعل إلى إلغاء 933 رحلة. وقدرت الرابطة الأوروبية لشركات الطيران "Airlines for Europe" عدد الرحلات الملغاة خلال يومي الاحتجاجات بـ 1.5 ألف رحلة، مؤكدة أن آثار الإضراب ستطال 300 ألف مسافر.

 وفقا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" نقلا عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC): "تم إلغاء حوالي ألف رحلة قادمة إلى فرنسا ومغادرة منها... في اليوم الثاني من إضراب مراقبي الحركة الجوية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع في مطارات باريس اليوم الجمعة سيكون أكثر توترا من اليوم السابق، حيث ستقلص شركات الطيران جدول رحلاتها بنسبة 40% مقارنة بـ 25% يوم الخميس. كما سيؤثر الإضراب على مطارات أخرى في مدن فرنسية مختلفة.

وفي وقت سابق، صرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو بأن الخسائر التي تتكبدها شركات الطيران بسبب الإضراب، بما فيها الناقل الوطني "إير فرانس"، قد تصل إلى ملايين اليورو.

ودعت نقابتا مراقبي الحركة الجوية في فرنسا، USAC-CGT وUNSA-ICNA، اللتان تمثلان 33% من العاملين في القطاع، إلى تنظيم هذه التحركات الاحتجاجية، مطالبين بتحسين ظروف العمل وإنهاء النقص المزمن في الموظفين والمشاريع التقنية الفاشلة و"الإدارة السامة".
مواضيع ذات صلة
إلغاء نحو 130 رحلة جوية بسبب عطل في مطار باريس أورلي
lebanon 24
04/07/2025 14:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الإضراب في مطارات فرنسا يتسبب بإلغاء أكثر من 1500 رحلة
lebanon 24
04/07/2025 14:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق 18 مطارا نتيجة التوتر مع باكستان
lebanon 24
04/07/2025 14:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 200 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج بسبب توقف الملاحة الجوية في مطار بن غوريون
lebanon 24
04/07/2025 14:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:44 | 2025-07-04
07:16 | 2025-07-04
07:00 | 2025-07-04
06:51 | 2025-07-04
06:49 | 2025-07-04
06:33 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24