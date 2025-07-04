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عربي-دولي

"جواسيس إيران" يخرقون إسرائيل.. قلق كبير واعتقالات تظهر!

Lebanon 24
04-07-2025 | 05:36
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 25 عاماً لدى وصوله إلى مطار بن غوريون، بشبهة التجسس لصالح إيران على مدار عام ونصف.
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وجاء الاعتقال بناء على معلومات جهاز الأمن العام (الشاباك)، وجرى تنفيذه من قبل وحدة مكافحة الاحتيال في المنطقة الجنوبية.
 
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن جلسة استماع عُقدت في محكمة الصلح في بئر السبع، حيث تم تمديد توقيف المشتبه به حتى 7 تموز، لاستكمال التحقيقات.
 
ويعدّ هذا الشاب سادس إسرائيلي يتم توقيفه خلال يومين في إطار قضية متشعبة تتعلق بصلات مزعومة بين إسرائيليين وجهات استخباراتية إيرانية.

وفي ذات السياق، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شابين إسرائيليين هما يوني سيغال (18 عامًا) وناهوراي مزراحي (20 عاما)، بتهم تشمل التواصل مع عميل أجنبي، ونقل معلومات للعدو، وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأ التواصل في أيار الماضي عبر تطبيق "تلغرام"، حيث قدم الإيرانيون أنفسهم على أنهم نشطاء "يساريون"، وكلفوا المتهمين بمهام بسيطة مثل كتابة عبارة "بيبي ديكتاتور" على ورقة ثم حرقها، مقابل مبالغ بالعملة المشفرة.

ولاحقاً، تصاعدت طبيعة المهام لتشمل شراء هواتف خاصة لغرض التمويه، وتصوير مواقع حساسة منها مراكز تسوق في حيفا وتل أبيب ونتانيا، بالإضافة إلى مستشفى إيخيلوف، وجمع معلومات عن أنظمة الحماية الأمنية وعدد الحراس ومواقع الكاميرات والمداخل بحسب الصحيفة.

كذلك، وُجهت لائحة اتهام جديدة في محكمة بئر السبع المركزية ضد مارك مورغان بينسكي (33 عاما)، تتضمن اتهامات بتنفيذ مهام لصالح جهات إيرانية.

ووفق لائحة الاتهام، تواصل بينسكي مع شخص يُدعى "أليكس" عبر مجموعة على "تلغرام"، وعرض عليه أجرا يوميا يبلغ 2000 شيكل مقابل تنفيذ مهام مختلفة، منها إرسال صورة لبطاقة هويته وفيديوهات تحقق شخصية.

وأكدت النيابة أن المتهم واصل التعاون حتى بعد أن أدرك أن الجهات التي يتعامل معها مرتبطة بإيران، وقال: "لا يهمني، ولا أريد أن أعرف المزيد".

أيضاً، ألقت السلطات القبض الاثنين على زوجين من مدينة رعنانا، هما يفدا إسرائيلوف (31 عاماً) ودوريا أهيئيل (29 عاماً)، ووجهت لهما تهم نقل معلومات سرية للإضرار بأمن الدولة، والتآمر، والتواصل مع عميل أجنبي. وقررت المحكمة تمديد احتجازهما ثمانية أيام لاستكمال التحقيق.

وجاءت هذه الاعتقالات وسط تحذيرات متكررة من أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن نشاط استخباراتي متزايد لإيران داخل الأراضي المحتلة عبر شبكات تجنيد إلكترونية، تستهدف إسرائيليين لأغراض جمع المعلومات أو تنفيذ عمليات. (عربي21)
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