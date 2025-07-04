انقلاب حافلة في المانيا... وإصابة 20 شخصاُ

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اصيب أكثر من 20 شخصا أحدهم في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على أحد الطرق السريعة في ولاية ميكلنبورغ- فوربومرن شمال شرقي .وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة إن الراكب المصاب بجروح خطيرة حوصر لمدة ساعتين قبل أن يتم تحريره من الحافلة. وأوضح المتحدث أن خطورة الإصابات الأخرى لا تزال قيد الفحص.وانحرفت الحافلة التابعة لشركة " باص" للنقل في البداية عن الطريق يمينا قبل أن تنقلب. ولا يزال سبب الحادث غير واضح.وكانت الحافلة، التي تقل 53 راكبا وسائقين اثنين، متجهة من كوبنهاغن إلى فيينا، وتوجهت فرق الإسعاف والإطفاء ومروحيات الإنقاذ إلى موقع الحادث.وشارك في العملية أيضا أفراد من مراكز شرطة الطرق السريعة القريبة.وأغلقت السلطات تماما منذ وقوع الحادث، وليس من الواضح متى سيُعاد فتحه.تجدر الإشارة إلى أن "فليكس باص" شركة ألمانية تُقدم خدمات سفر منخفضة التكلفة في ، بالحافلات بشكل رئيسي، وبعضها بالقطار. وبدأت في تقديم خدمة الحافلات لمسافات طويلة في في عام 2018.