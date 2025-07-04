تأجيل.. ما جديد ملف نزع "حزب العمال الكردستاني"؟

ذكرت قناة "الشرق" أنَّ عملية تسليم ما بين 30 إلى 40 مقاتلاً من " " أسلحتهم الخفيفة إلى حكومة ، قد تأجلت إلى ما بعد العاشر من الجاري.

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ونقلت قناة "الشرق" عن مصادرها قولها إنَّ قرار التأجيل يرجع إلى الحاجة لإجراء "ترتيبات إضافية"، مشيرةً إلى أن قيادات الحزب ستتخلى عن أسلحتها كـ"بادرة حسن نية" والتحول إلى العمل المدني.

وجاء ذلك بعدما أعلن الحزب في أيار الماضي حل نفسه ونزع سلاحه، في إطار مبادرة سلام جديدة مع ، منهياً بذلك أربعة عقود من المواجهات المسلحة.

وجاء القرار بعد دعوة زعيم الحزب، أوجلان – المسجون في تركيا منذ 1999 – في شباط الماضي، إلى عقد مؤتمر لحل التنظيم.

وفي تطور متصل، أفاد مصدران في الحزب بشمال العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعة صغيرة من المقاتلين ستسلم أسلحتها في "خلال الأيام المقبلة"، بالتنسيق مع السلطات الأمنية .

وأكد مسؤول أمني محلي أن العملية ستشرف عليها أيضا جهات أمنية من الحكومة المركزية في ، متوقعاً أن تتم "الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط".

من جهة أخرى، توقعت شبكة "رووداو" الكردية أن يصدر أوجلان "رسالة جديدة" قريباً حول عملية الحل، تليها مرحلة إلقاء الأسلحة.

وفي سياق ذي صلة، زار رئيس المخابرات إبراهيم قالن أربيل، الثلاثاء الماضي، وأجرى لقاءات مع قادة إقليم كردستان، لمناقشة خطوات " على الإرهاب"، وفق بيان للجهاز.

يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمرده المسلح عام 1984، مما خلف أكثر من 40 ألف قتيل وتكاليف باهظة على تركيا والمنطقة. (سبوتنيك)