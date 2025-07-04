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تأجيل.. ما جديد ملف نزع "حزب العمال الكردستاني"؟

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:20
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ذكرت قناة "الشرق" أنَّ عملية تسليم ما بين 30 إلى 40 مقاتلاً من "حزب العمال الكردستاني" أسلحتهم الخفيفة إلى حكومة إقليم كردستان العراق، قد تأجلت إلى ما بعد العاشر من تموز الجاري.
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ونقلت قناة "الشرق" عن مصادرها قولها إنَّ قرار التأجيل يرجع إلى الحاجة لإجراء "ترتيبات إضافية"، مشيرةً إلى أن قيادات الحزب ستتخلى عن أسلحتها كـ"بادرة حسن نية" والتحول إلى العمل المدني.
 
وجاء ذلك بعدما أعلن الحزب في أيار الماضي حل نفسه ونزع سلاحه، في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا، منهياً بذلك أربعة عقود من المواجهات المسلحة.
 
 
وجاء القرار بعد دعوة زعيم الحزب، عبد الله أوجلان – المسجون في تركيا منذ 1999 – في شباط الماضي، إلى عقد مؤتمر لحل التنظيم.
 
وفي تطور متصل، أفاد مصدران في الحزب بشمال العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أن مجموعة صغيرة من المقاتلين ستسلم أسلحتها في السليمانية "خلال الأيام المقبلة"، بالتنسيق مع السلطات الأمنية الكردية.
 
وأكد مسؤول أمني محلي أن العملية ستشرف عليها أيضا جهات أمنية من الحكومة المركزية في بغداد، متوقعاً أن تتم "الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط".
 
من جهة أخرى، توقعت شبكة "رووداو" الكردية أن يصدر أوجلان "رسالة جديدة" قريباً حول عملية الحل، تليها مرحلة إلقاء الأسلحة.
 
 
وفي سياق ذي صلة، زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن أربيل، الثلاثاء الماضي، وأجرى لقاءات مع قادة إقليم كردستان، لمناقشة خطوات "القضاء على الإرهاب"، وفق بيان للجهاز.
 
يذكر أن حزب العمال الكردستاني بدأ تمرده المسلح عام 1984، مما خلف أكثر من 40 ألف قتيل وتكاليف باهظة على تركيا والمنطقة. (سبوتنيك)
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