لافروف: لن نقبل بأي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحنا الأمنية

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أكد لافروف أن لن تقبل أي تسوية للنزاع في لا تأخذ مصالح روسيا الأمنية في عين الاعتبار.وجاءت تصريحات الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة عقب المحادثات بين الجانبين.وأكد الوزير لافروف أن روسيا لن تقبل بتسوية للنزاع في أوكرانيا دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن.وأضاف: "يجب أن تأخذ تسوية النزاع الأوكراني في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن، وحماية حقوق السكان والناطقين بالروسية في أوكرانيا".وتابع: "التسوية السياسية والدبلوماسية مستحيلة دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، كما أكد مرة أخرى خلال اتصاله الهاتفي أمس مع الرئيس الأميركي . لا يمكننا أن نرضى بحل لا يراعي المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ولا يضمن وقف الانتهاكات ضد حقوق الروس والناطقين بالروسية أو منع تكرارها".