Advertisement

عربي-دولي

لافروف: لن نقبل بأي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحنا الأمنية

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1386696-638872328539414370.jpg
Doc-P-1386696-638872328539414370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن تقبل أي تسوية للنزاع في أوكرانيا لا تأخذ مصالح روسيا الأمنية في عين الاعتبار.
Advertisement

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة موسكو عقب المحادثات بين الجانبين.

وأكد الوزير لافروف أن روسيا لن تقبل بتسوية للنزاع في أوكرانيا دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن.

وأضاف: "يجب أن تأخذ تسوية النزاع الأوكراني في الاعتبار المصالح المشروعة لروسيا في مجال الأمن، وحماية حقوق السكان الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا".

وتابع: "التسوية السياسية والدبلوماسية مستحيلة دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى خلال اتصاله الهاتفي أمس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لا يمكننا أن نرضى بحل لا يراعي المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ولا يضمن وقف الانتهاكات ضد حقوق الروس والناطقين بالروسية أو منع تكرارها".
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: لن نقبل أي مقترح يتضمن طلبات متشددة أو لا يراعي مصالح شعبنا
lebanon 24
04/07/2025 14:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية من طرابلس تحضيرا ليوم الانتخاب الأحد: لن نقبل بأي تجاوزات أو فوضى
lebanon 24
04/07/2025 14:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: نؤيد تحقيق تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية وتم تأكيد ذلك خلال المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب
lebanon 24
04/07/2025 14:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الدستوري يعلّق مفعول قانون تسوية أوضاع في الأجهزة الأمنية
lebanon 24
04/07/2025 14:53:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:44 | 2025-07-04
07:16 | 2025-07-04
07:00 | 2025-07-04
06:51 | 2025-07-04
06:49 | 2025-07-04
06:33 | 2025-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24