من إثيوبيا.. دعوة "مفاجئة" لمصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة

وجّه رئيس وزراء إثيوبيا، ، دعوة وصفت بـ"المفاجئة" إلى مصر والسودان، لحضور افتتاح سد النهضة في أيلول المقبل.

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وفي تصريحات أمام الإثيوبي، نقلتها وسائل إعلام إثيوبية، قال آبي أحمد: "انتهى بناء سد النهضة سنفتتحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر، هناك من يحاول تعطيله قبل افتتاحه لكننا سنفتتحه. ورسالتي لدول المصب هي أن سد النهضة نعمة لمصر والسودان".

وتابع رئيس وزراء إثيوبيا: "التنمية والطاقة التي ستأتي ستفيد جميع الدول، وسد أسوان المصري لم يقل لترا واحدا من المياه".



وأضاف: "طالما أن إثيوبيا مزدهرة ومتطورة، فلا نريد أي ضرر لإخواننا المصريين والسودانيين. سنستخدم الطاقة والمياه معا والتنمية والنمو قادمان، وإثيوبيا لا تزال مستعدة للحوار والتفاوض والعمل مع دول المصب".





وأردف: "ندعو مصر والسودان رسميا، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في فرحتنا عند افتتاح سد النهضة في أيلول". (عربي21)