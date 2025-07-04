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عربي-دولي

موجة حرّ خانقة تضرب دولة عربية… ودرجات الحرارة تُلامس الـ43

Lebanon 24
04-07-2025 | 06:24
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حذّرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من تعرّض البلاد لموجة حر شديدة بدأت مساء الخميس، متوقعة استمرارها حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
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وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أوضحت غانم أن درجات الحرارة خلال النهار ستتجاوز المعدلات الطبيعية في معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحدة الطقس، حيث قد يشعر المواطنون بدرجات حرارة أعلى من المُسجّلة فعليًا.

وذكرت غانم أن نسب الرطوبة قد تتخطى 85% في مناطق مثل القاهرة الكبرى والدلتا، ما يؤدي إلى تكوّن الشبورة المائية في ساعات الصباح، والتي قد تكون كثيفة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن ابتداءً من يوم السبت، تتأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس، تراجع فرص ظهور السحب، وبالتالي مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار، مع احتباس الرطوبة بالقرب من سطح الأرض، الأمر الذي يزيد الشعور بالحرارة.

وبالنسبة للأماكن الأنسب للهروب من الأجواء الحارة خلال عطلة نهاية الأسبوع، نصحت غانم بالتوجّه إلى المناطق الساحلية مثل مطروح، العلمين، والإسكندرية، حيث تشهد هذه المناطق هدوءًا في حالة البحر المتوسط، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين متر ومترين، مما يجعلها ملائمة لممارسة الأنشطة البحرية.

وشدّدت على ضرورة تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا والرابعة عصرًا، وهي الفترة التي تصل فيها مستويات الأشعة فوق البنفسجية إلى ذروتها، داعية المواطنين إلى ارتداء غطاء للرأس، استخدام واقٍ من الشمس، والتواجد في أماكن جيدة التهوية لتخفيف الشعور بالحرارة.

وختمت غانم بالإشارة إلى أن موجة الحر ستستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل على الأقل، مع درجات حرارة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بعد منتصف الأسبوع. (روسيا اليوم)
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