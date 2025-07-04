حدث أمني صعب للجيش الإسرائيلي في غزة… مقتل جنديين وإصابات خطيرة

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أفادت مصادر إسرائيلية، بأن جنديين قتلا وأصيب آخرون حالة بعضهم خطرة "بحدث أمني صعب في ".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم انتشال جثة جندي بعد نحو 5 ساعات من استهداف آلية مدرعة في بصاروخ مضاد للدروع.