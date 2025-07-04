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عملية تبادل أسرى... روسيا: سنواصل العملية الخاصة

Lebanon 24
04-07-2025 | 07:16
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "نحن مهتمون بتحقيق أهداف خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن الأفضل القيام بذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
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كما أضاف للصحافيين: "لكن طالما يبدو ذلك متعذرا، سنواصل العملية الخاصة".
 
 
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن روسيا استعادت دفعة جديدة من العسكريين الأسرى بموجب الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في إسطنبول في 2 حزيران، ونُقلت لكييف في المقابل، مجموعة من أسرى الحرب من القوات الأوكرانية. (العربية)
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