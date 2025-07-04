30
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
32
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عملية تبادل أسرى... روسيا: سنواصل العملية الخاصة
Lebanon 24
04-07-2025
|
07:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال المتحدث باسم
الكرملين
دميتري بيسكوف
"نحن مهتمون بتحقيق أهداف خلال العملية العسكرية الخاصة في
أوكرانيا
، ومن الأفضل القيام بذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
Advertisement
كما أضاف للصحافيين: "لكن طالما يبدو ذلك متعذرا، سنواصل العملية الخاصة".
وكانت
وزارة الدفاع الروسية
أعلنت أن
روسيا
استعادت دفعة جديدة من العسكريين الأسرى بموجب الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في إسطنبول في 2 حزيران، ونُقلت لكييف في المقابل، مجموعة من أسرى الحرب من القوات
الأوكرانية
. (العربية)
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: من المقرر مواصلة عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
الدفاع الروسية: من المقرر مواصلة عملية تبادل أسرى بين موسكو وكييف خلال الأيام المقبلة
04/07/2025 17:09:34
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تتهم أوكرانيا بـ "إرجاء" عملية تبادل أسرى الحرب
Lebanon 24
أ ف ب: روسيا تتهم أوكرانيا بـ "إرجاء" عملية تبادل أسرى الحرب
04/07/2025 17:09:34
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: بدأنا عملية تبادل أسرى واسعة مع روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي: بدأنا عملية تبادل أسرى واسعة مع روسيا
04/07/2025 17:09:34
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: عملية تبادل أسرى كبيرة تمّت اليوم بين روسيا وأوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: عملية تبادل أسرى كبيرة تمّت اليوم بين روسيا وأوكرانيا
04/07/2025 17:09:34
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين ضغط أميركا وتحفظ إيران.. هل تنجح مُحادثات أوسلو النوويّة؟
Lebanon 24
بين ضغط أميركا وتحفظ إيران.. هل تنجح مُحادثات أوسلو النوويّة؟
10:00 | 2025-07-04
04/07/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء رومانيا: لن نرسل أيّ قوات إلى أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس وزراء رومانيا: لن نرسل أيّ قوات إلى أوكرانيا
09:50 | 2025-07-04
04/07/2025 09:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الاجتماع مع ترامب.. وزير الدفاع السعوديّ اتّصل برئيس الأركان الإيرانيّ
Lebanon 24
بعد الاجتماع مع ترامب.. وزير الدفاع السعوديّ اتّصل برئيس الأركان الإيرانيّ
09:28 | 2025-07-04
04/07/2025 09:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لا طعام ولا دواء.. الأونروا تحذر: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية
Lebanon 24
لا طعام ولا دواء.. الأونروا تحذر: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية
09:10 | 2025-07-04
04/07/2025 09:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من دمشق... حريق كبير في محيط قصر الشعب
Lebanon 24
فيديو من دمشق... حريق كبير في محيط قصر الشعب
09:04 | 2025-07-04
04/07/2025 09:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
Lebanon 24
معلومات جديدة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة خلدة"
11:02 | 2025-07-03
03/07/2025 11:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
Lebanon 24
توفيا على الفور.. حادث مروع بالقرب من سوق الأحد يودي بحياة رجل وزوجته وفيديو يوثق ما حصل
01:27 | 2025-07-04
04/07/2025 01:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
Lebanon 24
وفاة شابة في حادث سير مروّع... سيارتها سقطت في الوادي (صور)
13:36 | 2025-07-03
03/07/2025 01:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
11:58 | 2025-07-03
03/07/2025 11:58:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
Lebanon 24
هل يُفاجئ برّي الجميع في ملف السلاح؟
16:30 | 2025-07-03
03/07/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-07-04
بين ضغط أميركا وتحفظ إيران.. هل تنجح مُحادثات أوسلو النوويّة؟
09:50 | 2025-07-04
رئيس وزراء رومانيا: لن نرسل أيّ قوات إلى أوكرانيا
09:28 | 2025-07-04
بعد الاجتماع مع ترامب.. وزير الدفاع السعوديّ اتّصل برئيس الأركان الإيرانيّ
09:10 | 2025-07-04
لا طعام ولا دواء.. الأونروا تحذر: الجوع في غزة بلغ مستويات كارثية
09:04 | 2025-07-04
فيديو من دمشق... حريق كبير في محيط قصر الشعب
08:57 | 2025-07-04
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
فيديو
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن الرجال.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
04:00 | 2025-07-04
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يتعاون مع ابنيه جنا وعبد الله في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)
10:11 | 2025-07-03
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
Lebanon 24
"كفاية كده".. إعلامية شهيرة تُعاتب شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها في المغرب (فيديو)
03:28 | 2025-07-03
04/07/2025 17:09:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24