عملية تبادل أسرى... روسيا: سنواصل العملية الخاصة

قال المتحدث باسم "نحن مهتمون بتحقيق أهداف خلال العملية العسكرية الخاصة في ، ومن الأفضل القيام بذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

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كما أضاف للصحافيين: "لكن طالما يبدو ذلك متعذرا، سنواصل العملية الخاصة".

وكانت أعلنت أن استعادت دفعة جديدة من العسكريين الأسرى بموجب الاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها في إسطنبول في 2 حزيران، ونُقلت لكييف في المقابل، مجموعة من أسرى الحرب من القوات . (العربية)